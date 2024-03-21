主持會議遭指利益不迴避 王育敏：社會自有公評

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（中央社記者張雄風台北21日電）民進黨昨天質疑國民黨立委王育敏利益不迴避、主持與自身爭議密切相關會議；王育敏今天重申，她主持議事非常公平，社會有公評，並呼籲綠營，檢討社會安全網才是全國民眾最關心的事。

民進黨昨天質疑，國民黨召委王育敏、馬文君違反「利益迴避」，召集主持與自身爭議密切相關的會議，利益不迴避，還由被告變法官，對於這種門神護航行為，應向人民說清楚。

立法院社環委員會邀請環境部及相關部會就「加速推動再生能源對國土環境之影響及環境影響評估認定標準修訂進度」進行專題報告，並備質詢。召委王育敏會前接受媒體聯訪時表示，檢討社會安全網是全國民眾最關心的事，如果民進黨焦點只是想要解決王育敏，轉移施政不力的政治操作，社會也自有公評。

王育敏指出，18日她主持議事時非常公平，也讓每名委員發言，扣去早上民進黨杯葛的1小時後，從上午10時至下午5時，每名來登記的委員都能問好問滿，這當中沒有任何阻擋動作，這樣的議事紀錄及過程可受公評。

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關於保母虐童案，外界指出，兒福聯盟有新台幣20億定存，每年利息就達2、3千萬，用的就是民眾愛心捐款，王育敏表示，兒盟每年財務都有會計師查帳，衛環委員會也通過提案，主管機關都可進一步調查。

王育敏說，若每個個案服務都能很完整、細緻，才是到位的服務方式；各界若還有批評，兒盟應虛心接受，在服務個案上，永遠都有精進、檢討之處。（編輯：陳仁華）1130321