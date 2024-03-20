王義川指護航頂新 王育敏：惡意污衊不排除提告

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（中央社記者王承中台北20日電）民進黨政策會執行長王義川質疑國民黨立委王育敏是頂新黑心油護航門神。王育敏今天表示，此項指控完全悖離事實，王義川的言論是惡意污衊，嚴重涉及毀謗，要求民進黨勿顛倒是非、散播不實言論，並擬對王義川惡意誤導大眾提出告訴。

民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢，上午召開「昨天肇事者、今天仲裁者，王育敏、馬文君很敢」記者會，王義川指出，王育敏過去以號稱兒少尖兵當上立委，但卻是頂新黑心油護航門神，王育敏護航行徑根本是累犯，是中華民國史上第一位不知道什麼叫利益衝突迴避的召集委員。

王育敏發布新聞稿回應，王義川在記者會中指她過去曾為頂新門神，5秒散會護航黑心油，此項指控完全悖離事實。

王育敏提到，2014年10月2日的立法院社會福利及衛生環境委員會會議自上午9時開始，當時民進黨立委不斷阻撓議事進行、蓄意杯葛，使得登記質詢的立委無法上台質詢，議事空轉直到中午12時多，協商也未果，不得已才宣布散會。

王育敏強調，會議開了3個多小時，整場會議都有文字及影像紀錄為證，絕非王義川指稱「5秒散會」，請王義川不要故意擷取片段畫面誤導大眾。

王育敏表示，王義川在記者會上的言論是惡意污衊，嚴重涉及毀謗，要求民進黨勿顛倒是非、散播不實言論，並擬對王義川惡意誤導大眾提出告訴。

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王育敏指出，如果王義川有認真先做過功課，就會知道她過去擔任立委以來，多次召開記者會捍衛消費者權益，均有紀錄可查。在法案推動上，不論是加重食品非法添加物罰鍰及徒刑、禁止瘦肉精、禁止反式脂肪、加強食品標示，以及通過垃圾食品管制條款等，都是在她過去任內推動。

王育敏強調，自己捍衛食安不遺餘力，怎麼可能為黑心食品護航，她再次聲明，「黑心政客跟黑心食品一樣可惡，請王義川立即道歉，否則不排除提告」。（編輯：張若瑤）1130320