強化跨平台協調 王義川將出席行政立法協調會報

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（中央社記者王揚宇、葉素萍台北13日電）立法院三黨不過半，執政的民進黨未來如何面對國會監督，牽動政局。總統當選人賴清德已下令加強行政院、立法院及黨中央三方平台的溝通；為了強化黨與黨團的溝通順暢，民進黨政策會執行長王義川未來將出席黨團會議、行政立法政策協調會報。

新國會三黨不過半，國民黨成為立法院最大黨，民進黨不再像過去2屆擁有優勢，民進黨主席、總統當選人賴清德近來不斷重申，需要強化行政院、立法院跟黨三方平台溝通。

民進黨立委郭國文認為，黨團通常在週五上午召開黨團會議，討論當天立法院院會議事攻防，黨團成員都會出席，黨團會議可以作為嫁接平台，行政院代表、民進黨中央黨部代表都可以來，而且主戰場在立法院，這就能達到平台的效果。

行政院與黨團在政策溝通上，設有行政立法政策協調會報，郭國文說，過去民進黨在立法院席次過半，以行政院為主當然沒太大問題；但現在未過半，未來黨團會議討論的議題，除了當下的議事攻防外，也可以討論其他政策、法案。

民進黨立委蘇巧慧受訪表示，不論民進黨在國會的席次有多少，現在依然是執政黨，要負責任地提出讓社會前進的相關政策；民進黨團在立法院8個常設委員會中都設有政策小組，各類政策分到各委員會後，能在政策小組做更細緻討論，大家的意見可以在此呈現，行政與立法部門可以有充分討論的機會，也是一個好的平台。

5連霸的民進黨立委陳亭妃認為，溝通本來就要做，即便民進黨在第9屆、第10屆立法院為最大黨，行政院推出立意良善的民生政策或法案，還是會被民眾誤解；現在三黨不過半、立法院長是別黨，更應該加強溝通，建議行政院提優先政策或法案時，要先訴諸民意，而立委最清楚民意。

陳亭妃說，對於重要政策，行政院應該要先跟立委溝通，立委代表民意，對於重大政策或民生法案推出時的第一個感覺、好與不好，最有感受，之後可以舉行公聽會或座談會來凝聚共識，才不會被見縫插針、挨打。

民進黨立委賴瑞隆指出，行政院在對外說明時也必須更加強，例如透過短影音或影片等，立即對外澄清，像這次台糖豬肉事件的回應就很快，不要一直被當作沙包打。

新任政策會執行長王義川說，黨中央會遇到黨員、縣市議員、黨公職，反映選民對政策或不實謠言的疑惑，行政院可能有給政策說帖或新聞稿，但這些內容不夠白話，無法直接轉給民代或支持者，未來會請政策會、相關部會，把相關資訊做成圖卡、淺白數字，讓資訊可以迅速地轉傳出去。

王義川表示，新國會上路，新科立委求表現，但有些立委講的資訊明明是錯誤的，行政官員有時對立委比較客氣，不會強力反駁；黨這邊會監看輿論，如果需要馬上反映，也會透過立委、政論節目或直播等各種方式，迅速回應，「不要讓謠言傳了2、3天，讓黨挨打」。

王義川說，未來他會出席黨團會議，以及立法院黨團總召柯建銘召集的行政立法政策協調會報，讓三方資訊快速交流。

總統蔡英文2016年上任後，每週一在行政院召開行政立法政策協調會報，由行政院副院長與民進黨立法院黨團總召共同主持，邀集民進黨立院黨團幹部，以及總統府、黨中央代表與會，溝通重大政策。（編輯：林克倫、張良知 ）1130213