「搶救王義川大兵」爆紅 王義川：有催出政黨票

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（中央社記者溫貴香台北10日電）新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓等人，在2024大選發起「搶救王義川大兵」活動，掀起旋風，讓王義川成為人氣王；王義川透露，選前1個月評估，如果什麼都不做，民進黨立委席次最慘僅剩46席，他認為，經過努力後有催出政黨票。

「來囉來囉，咱最強的主角來囉」，2024年1月，一場選舉造勢活動現場歡聲雷動，讓記者一度以為是總統候選人賴清德到場，結果是王義川。

賴清德在台上致詞推薦民進黨不分區立委候選人，台下民眾拉起布條高喊「搶救王義川」，賴清德只好停下來再補一句「還有王義川」，這才平息台下群眾鼓譟，可見王義川魅力，成為造勢場合新焦點。

2024立委選舉，王義川列民進黨不分區立委第14名，因為婦女保障名額，實際排名是第16名，要進入立法院難度高；不過，選前李正皓、卓冠廷等人發起「搶救王義川大兵」活動，在全台掀起旋風，衝高聲量，助攻民進黨政黨票，最終民進黨拿下13席不分區，但未能將王義川送進立法院。

對於「搶救王義川大兵」活動，王義川接受中央社訪問時說，李正皓去年11月在一場餐敘中拋出概念，考量不分區立委候選人不能開政治獻金專戶；經討論後決定透過賣頭巾、馬克杯等應援小物，並成立「搶救王義川大兵行動後援會」全力輔選。

王義川說，李正皓、卓冠廷很會操作，不僅成立臉書，還用搶救大兵的概念、視覺效果做成圖檔宣傳；不僅如此，在與前立委陳柏惟討論後，決定空戰轉陸戰，但不是採千里苦行，而是掃街、全台大車掃，並現場直播。

「搶救王義川大兵」爆紅，王義川意外衝出高人氣，粉絲透過臉書自動集結。王義川說，有一次在臉書預告到台南輔選立委王定宇，希望可以吃到黑橋牌香腸，結果到了現場，王定宇沒準備，反倒是粉絲自動自發準備香腸，而且各品牌都有，讓他很感動。

談到「搶救王義川大兵」活動有無拉抬選情，王義川指出，選前一個月曾估計，如果什麼都不做，民進黨立委席次最慘會掉到46席。

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王義川說，媒體去年11月民調，國民黨支持度34%，民進黨25.3%、落後8.7個百分點，當時希望透過活動衝高政黨支持度；開票結果國民黨34.58%得票率，民進黨36.16%、倒贏國民黨1.58個百分點，與最初民調相比追了超過10個百分點，得票數也超過4年前民進黨的481萬票。

不過，王義川認為，最可惜的是部分立委選區輸了。他舉例，原本評估有機會挽救台中市第6選區立委候選人江肇國選情，但民眾黨主席柯文哲最後2週到台中造勢，甚至公布推薦國民黨候選人羅廷瑋等人的影片，遺憾最後沒能把江肇國救起來。（編輯：謝佳珍、林興盟）1130210