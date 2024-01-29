行政院打詐辦公室：專法草案今年將送立法院審議

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（中央社記者范正祥台北29日電）詐騙引發民怨，民進黨立委陳亭妃今天召開記者會指出，從選前到選後謝票，民眾最關心議題「政府如何打詐」。對此，行政院打詐辦公室主任李憲明表示，今年度會將打詐專法草案送立法院審議。

陳亭妃在立法院召開記者會表示，她在1月13日選前到基層拜票時，民眾最關心的是為什麼現在詐騙這麼多，詐騙案件居高不下；選後謝票時，也遇到很多民眾向她反映，詐騙問題真的太嚴重了，為什麼政府怎麼做還是無法抵擋詐騙案件。

她指出，雖然立法院在去年三讀通過「打詐五法」修法，但是民眾感覺好像可以抑制詐騙的時間很短暫，因為新的詐騙手法層出不窮，讓民眾無法招架。

陳亭妃指出，根據警政署統計，2023年詐欺案件報案總件數高達3萬7984件，比2022年增加將近3成，全國地方法院判決詐欺罪的有罪人數更是達到了1萬4651人，比前一年增加了7.41%，且詐騙的方式也漸趨多元，包括網路詐欺、電信詐欺、其他詐欺等各類型都呈現等比例增加的趨勢。

記者會上，陳亭妃宣示，為了回應支持者和選民，她未來每個月將與民眾透過各種方式，一起檢視政府的打詐成效，並追蹤行政院打詐辦公室平台的運作效果，以從源頭到執法各層面，強化政府的打詐責任，共同提升打詐行動的質與量。

李憲明出席記者會回應，積極研擬打詐專法，確實執行打詐相關事宜，會全力以赴執行打詐工作。

對於陳亭妃關切打詐專法進度，什麼時候可以送立法院審議，李憲明說，行政院已在討論草案，希望今年度就能送到立法院審議。陳亭妃則是促請加快打詐專法送立法院審議的時程，希望行政院打詐辦公室在今年上半年就能將草案送至立法院審議。（編輯：楊凱翔）1130129