虐童專報朝野立委爆推擠 綠批鴨霸藍譴責護航

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（中央社記者王承中、王揚宇台北18日電）藍綠立委今天在立法院社會福利及衛生環境委員會爆發推擠衝突。民進黨團幹事長吳思瑤表示，會議主席、國民黨召委王育敏不處理權益問題，還不讓立委發言。國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨只想護航、推託，國民黨團予以譴責。

1歲多男童疑遭保母虐死引發社會譁然，立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部長薛瑞元，就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告並備質詢。

會議開始，民進黨立委占據發言台，指會議主席、國民黨籍輪值召委王育敏在案發時為兒福聯盟董事，應利益迴避，不適宜擔任主席，王育敏則反駁已辭去兒福聯盟董事。現場混亂，導致薛瑞元一度無法上台報告。

在衝突現場的民進黨立法院黨團幹事長、立委吳思瑤受訪表示，民進黨非常希望專案報告能順利進行，但黨團事前已預告，希望王育敏作為會議主席，應當履行利益迴避原則，因此黨團提出權宜問題提案，希望王育敏利益迴避外，也希望國民黨另推一位立委代理主持，讓會議繼續進行。

吳思瑤提到，權宜問題應當被優先處理，但王育敏不僅未處理，還不讓她針對權宜問題發言，因此自己只能想方設法讓聲音被聽見。沒想到過程中被一群國民黨立委推擠，甚至還被國民黨立委陳玉珍從後面勒住、往後抱走等。

吳思瑤指出，她可以不計較這些事情，只求主席優先處置權宜問題，後經2黨黨團幹部討論後，王育敏也依據她的主張優先處理權宜問題，進行相關表決。

吳思瑤表示，如果王育敏一開始就處理權宜問題，讓大家發言或進行相關表決，如果表決輸了就輸了，這是民主，但不能這麼鴨霸，不讓她針對權宜問題發言，也不能阻止提案進行表決。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷在黨團記者室召開記者會時表示，國民黨團要鄭重譴責民進黨團稍早在委員會做出最不好的示範。民意代表應該好好監督行政機關，透過質詢幫人民發聲把關，並要求衛福部精進改善作為，但民進黨立委卻把矛頭針對在野黨立委，尤其是召委王育敏。

洪孟楷指出，民進黨團如此的作為，就是想要護航、推託，不願意用一樣的道德標準質詢行政官員，國民黨團提出最嚴厲的譴責。

洪孟楷表示，第11屆立法院開議以來，民進黨團的伎倆就是「凡事借題發揮，凡事小題大作」，有任何風吹草動，就是在野黨的錯、立法院長韓國瑜的錯、議事人員的錯、行政人員的錯，但絕對不會把矛頭指向部會首長。

洪孟楷指出，如果再繼續這樣立委監督立委，只會造成立院議事空轉，國民黨團提出最嚴厲的譴責，呼籲全民看清楚，這就是民進黨護航的手法，這樣的民意代表對得起民意嗎。（編輯：蘇龍麒）1130318