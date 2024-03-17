綠不排除對國會改革提復議 藍：拿不出版本想翻桌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北17日電）立法院21日排審國會改革相關法案，民進黨團盼先開公聽會等民進黨團版本，不排除提復議，讓國會改革法案無法排審。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，民進黨團自知理虧，拿不出版本就想翻桌破局，國會改革全民重視，國民黨團絕對會持續推動。

立法院司法及法制委員會週四排審攸關國會改革相關修正草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，希望先召開公聽會，等待民進黨團版本併案審查，若國民黨團執意而為，他會把所有國會改革法案復議，這樣也無法排審，「有需要動干戈嗎？」

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天受訪表示，民進黨團速度比別人慢，跟不上節奏，無法回應民意，還要其他人等，還打算要對國會改革相關法案全部提復議，這不就是要翻桌的意思嗎。

洪孟楷指出，在議事攻防上，民進黨團的動作，國民黨團也都有沙盤推演，如果民進黨團執意如此，也不一定可以得分，反而讓民眾看出民進黨團的國會改革是玩假的，只想拖延時間。

洪孟楷表示，民進黨團現在自知理虧，拿不出自己的國會改革版本，就想要用翻桌的方式，破壞整個局，這絕對不是執政黨該有的態度。國民黨團就是兵來將擋，水來土掩，國會改革是全民高度重視的議題，也是制衡行政權的第一步，拒絕一黨獨大，絕對會持續推動，盼執政黨莫再頑固抵抗。

對於柯建銘表示希望先開公聽會，洪孟楷說，「柯建銘是內行人講外行話」。國民黨召委排審法案，但是否要安排召開公聽會，是大家的權利，不是非要國民黨召委才能召開，民進黨召委也可以召開。

洪孟楷指出，如果民進黨覺得國會改革的公聽會很重要，大可在民進黨召委輪值會議主席時，就可以安排，甚至還可以要求由行政部門召開公聽會。（編輯：蘇志宗）1130317