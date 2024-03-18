王育敏甫辭兒盟董事任主席引不滿 虐童案立院報告藍綠爆衝突

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（中央社記者曾以寧台北18日電）立法院衛環委員會今天邀衛福部報告兒虐案及備詢，辭去兒盟董事的王育敏擔任主席引起民進黨立委不滿並要求更換主席，國民黨立委力挺王育敏，雙方吵約40分鐘，才開始報告質詢。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，引起社會關注。衛生福利部長薛瑞元今天列席立法院社會福利及衛生環境委員會全體委員會議，就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告並備詢。

不過，會前民進黨立委黃秀芳等人提案，認為王育敏原為兒盟董事，直到近日才辭董事一職，不適合擔任今天的主席。

黃秀芳表示，王育敏直到上週還是兒盟董事，不適宜擔任主席，應該進行利益迴避，請國民黨推派其他適宜人選擔任主席。

民進黨立委林月琴指出，質疑王育敏在任董事期間為兒少權益把關不力，今天卻為兒少權益發言，是「只逃避、不迴避」。

立法院社會福利及衛生環境委員會18日邀請衛福部報告兒虐案，辭去兒福聯盟董事的國民黨立委王育敏擔任主席引起民進黨立委不滿，舉牌要求更換。中央社記者曾以寧攝 113年3月18日

國民黨立委王育敏表示，對於男童疑遭虐案，兒盟執行長並沒有告知董事，自己也是3月11日經過媒體才知道，如今自己已請辭董事，認為這項提案是在阻擾社會安全網的討論。

國民黨立委蘇清泉、盧縣一、涂權吉、廖偉翔、陳菁徽及洪孟楷等人則要求立即結束程序發言，直接開始質詢，徐巧芯唱名詢問現場委員要不要質詢。不過場面越演越烈，除各自站上發言台與主席台用麥克風喊話，民進黨立委吳思瑤更一度高喊「巧芯這樣我會受傷」。

直到約9時40分，民進黨團總召柯建銘出面表示，經與國民黨團總召傅崐萁討論，認為請主席迴避一案，應接受點名表決。傅崐萁則指出，衛環委員會今天開會目的，是讓人民知道事情真相、讓衛福部講清楚說明白，呼籲各委員冷靜。

最終經點名表決，要求更換主席提案，以7票反對、6票贊成而不通過，衛環委員會持續進行報告與質詢。（編輯：管中維）1130318

立法院社會福利及衛生環境委員會18日邀請衛福部報告兒虐案，辭去兒福聯盟董事的國民黨立委王育敏（中，坐者）擔任主席引起民進黨立委不滿，要求更換主席，國民黨立委徐巧芯（右，白背心）唱名到場立委，詢問要不要質詢。中央社記者曾以寧攝 113年3月18日

立法院社會福利及衛生環境委員會18日邀請衛福部長薛瑞元（中）進行專題報告並備質詢，藍綠兩黨立委發生口角衝突，會議暫停。中央社記者趙世勳攝 113年3月18日