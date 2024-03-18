為兒虐案向家屬致歉？薛瑞元：沒問題

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（中央社記者曾以寧台北18日電）中國國民黨籍立法委員陳菁徽今天在立法院質詢衛生福利部長薛瑞元，是否願為兒虐事件，向受害童家屬致歉？薛瑞元說：「沒有問題」。

此外，薛瑞元表示，這案例不是被社會安全網「漏接」，而是已進入社安網卻仍發生憾事，代表社安網存在設計規劃的落實與執行缺陷，他代表衛福部道歉，也對處理過程中，中央、地方政府相關人員處理態度偏差，衛福部應負督導不周責任，向社會道歉。

男童疑遭保母虐死案引發社會關注，立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀薛瑞元報告「社會安全網推動情形及策進作為」。

被問及專案報告遭立委認為不夠詳細，薛瑞元會前接受媒體聯訪表示，新北市、台北市與兒童福利聯盟檢討報告還沒送到衛福部，只能憑現有事實討論。15日已安排檢討會議，歸納出可能問題與未來精進方法，也會以口頭報告補充衛福部須對哪些事負責。

不過，台灣民眾黨籍立委陳昭姿等提臨時提案，退回衛福部報告獲通過。陳昭姿表示，檢討報告最根本是要有人認錯、提有效改進方案，不該只是政令宣導。

至於有民眾發起虐童致死者唯一死刑提案，獲超過2萬人連署，具法學背景的薛瑞元說，這是法務部業務，相信法務部會依中華民國刑法公平性對照，審慎考量。（編輯：李明宗）1130318