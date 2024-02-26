人工生殖法公聽會27日登場 盼廣徵意見作修法參考

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）衛福部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖合法等，明天下午2時舉行首場公聽會。衛福部長薛瑞元表示，希望廣徵社會各界意見，作為修法時參考。

台灣早在民國93年舉行代理孕母公民會議，以不禁止、有條件開放為共識，舉行20次以上會議，但社會難達共識。近年部分民團建議開放未婚女性及同性配偶施行人工生殖，再次歷經20次專家會議，各界對修法正、反意見均有，衛生福利部國民健康署盼透過公聽會凝聚社會意見。

民團呼籲代理孕母議題應和人工生殖修法脫鉤處理，優先進行單身及同婚女性人工生殖法修法，薛瑞元今天下午出席第24屆NHQA國家醫療品質獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時表示，因各方看法不一，才需透過公聽會蒐集各方意見；至於未來如何修法，代孕是否脫鉤，由立法院決定。

台灣女人連線理事長黃淑英多次提醒，同性伴侶、單身合法使用及代理孕母等皆是非常嚴肅的議題，同場討論這麼多的大議題，恐難以聚焦，導致公聽會流於形式。建議代理孕母議題獨立舉行公聽會，才可能將嚴肅議題聚焦，以利各界充分表態，讓話題更細緻被討論。

面對代理孕母等人工生殖修法公聽會，民眾黨立法委員陳昭姿表示，不論同志家庭、單身女性都應擁有使用人工生殖權利，「這是屬於社會層面」，但有一群人正在面臨疾病層面的考驗，就是因生理結構無法生育的異性戀夫妻。

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陳昭姿認為，針對先天性子宮缺陷等異性戀夫妻，開放代理孕母求子，這是刻不容緩的。異性戀夫妻開放代理孕母在台灣已經討論多年，不僅早有完備草案，109年曾在立法院一讀通過，呼籲應馬上執行、生效。

國健署預計，明天下午2時至5時的公聽會原則先說明人工生殖法最初立法背景與修法目的，起初是希望幫助不孕症夫妻，但隨著社會變遷，如台灣同婚合法化等，有修法必要性；再來才會開放各界討論同性伴侶、代理孕母、單身合法使用與否等議題；第2場則規劃在3月下旬舉行。（編輯：李亨山）1130226