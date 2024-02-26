健保署統一採購防缺藥？薛瑞元：不一定是好方法

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北26日電）健保藥價4月調整，藥師公會擔憂老藥砍價讓廠商不生產，半年後恐現缺藥潮，呼籲以健保署統一採購為解方。衛福部長薛瑞元今天說，這不一定是好方法，目前無相關機制。

衛生福利部中央健康保險署上週公布今年4月起調整健保藥價，其中調降4551項，1年可節省新台幣55.3億元。這次調整藥價品項雖然再度創史上最少，但仍有廠商反映將停產部分藥品，藥師公會全聯會理事長黃金舜建議，直接由健保署精算用量、統一採購，減少藥價差，保障藥廠願意繼續生產。

薛瑞元今天下午出席第24屆NHQA國家醫療品質獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時表示，目前健保沒有統一採購相關機制，「而且不一定是好的方法」，今年藥價調整幅度是歷年較少，影響層面比往年更小，調整藥物也不限於本土藥廠藥物，過專利期的原廠藥也在其中。

健保署長石崇良透過文字回應，這次藥價調整金額55.3億元，占總申報藥費的2.8%，低於歷年平均3.3%。調整國產藥品為3590項，占總調整品項78.6%，調整金額占總調整額度比率為35%，而輸入藥品978項，占總調整品項21.4%，金額占率為65%。

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薛瑞元及石崇良都提到，這次調整時，已經考量基本藥物品項、調降幅度及基本價保障等原則，以確保藥品穩定供應。公告後，廠商如有不敷成本的情況，可於3月8日檢具成本分析資料，向健保署提出價格調整建議。

石崇良表示，藥價調整機制，使健保可有餘裕收納新藥的給付；另外，健保藥品政策改革相關方案也積極研議修法草案，持續與相關利害團體討論溝通中。（編輯：管中維）1130226