6到12歲中重度兒童異位性皮膚炎生物製劑 健保給付

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（中央社記者曾以寧台北21日電）健保署長石崇良今天說，2月1日起異位性皮膚炎生物製劑健保給付，從原先的12歲以上，放寬給付6到12歲中重度患者，未來5年內每年約100人受益，估人年藥費新台幣30萬元。

衛生福利部中央健康保險署署長石崇良今天出席「生物製劑給付再擴大、助異童啟動第2人生」記者會指出，台灣每9名孩童就有1人患異位性皮膚炎，不僅會影響生活，甚至可能影響人際關係、學習成長；除了光療、類固醇、口服小分子藥物等治療，生物製劑近年也成為新趨勢。

石崇良說，生物製劑自2019年起開放成人使用，後續納健保，2022年進一步放寬到12到18歲孩子可以使用；今年2月1日起，再下修年齡到6歲以上中重度孩子也可以使用。

石崇良指出，6到12歲間異位性皮膚炎患者約6到7萬人，但僅適用中重度患者，預估未來5年內，每年約99人到157人受益，人年藥費依體重30公斤計算，第1年起始劑量約新台幣30萬元，第2年27萬元。

今年8歲的小豪就經生物製劑治療改善異位性皮膚炎病況。媽媽分享，小豪2歲發病，起初以為是皮膚過敏，用過各種藥膏、乳液都未見好轉，到醫院就診才知是異位性皮膚炎，但即使經過治療，仍常常癢到半夜起來抓，寫作業前也要先抓癢10幾分鐘，直到使用生物製劑，晚上才終於可以好好睡上一覺。

家長常以為異位性皮膚炎「長大就會好」，異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚科醫師朱家瑜提醒，有8成患者會在5歲前發病，但研究顯示，有近3成病童7歲後不但沒有痊癒，甚至有演變成中重度的可能性。

朱家瑜說，若未穩定治療，80%兒童患者會出現氣喘或過敏性鼻炎等相關疾病，甚至引發生長遲緩、三高或心血管疾病、情緒或社交障礙、過動症等身心問題。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長姚宗杰醫師說，異位性皮膚炎有一半是兒童或青少年，但家長對孩童異位性皮膚炎治療常抱持矛盾心態，可能會因病徵好轉、擔心副作用，或覺得回診追蹤肝腎功能麻煩等原因，自行停藥、減藥，導致症狀加劇反撲。

土城醫院皮膚科主任楊靜宜指出，生物製劑能從源頭阻斷發炎路徑，迅速改善癢感問題，成人最快2天即可改善搔癢；以孩童治療安全性來說，生物製劑安全性高、副作用少，可降低34%氣喘、過敏性鼻炎等風險，甚至改善皮膚組織，但須留意注意注射部位反應或結膜炎等副作用。（編輯：李亨山）1130221