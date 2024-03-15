衛福部開兒虐案檢討會 薛瑞元：18日立院專案報告

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）1歲男童疑遭保母虐死案引爆社會怒火，衛生福利部今天召開檢討會。部長薛瑞元強調，他不會迴避責任，將針對整個事件徹底檢討，預計下週一立法院衛環委員會中專案報告。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發關注。國民黨今天表示，將提出加強保母常態評鑑、提高兒虐刑責等具體方案，透過修法等方式，多管齊下補破網，給孩子一個美好安全的未來。

男童疑遭凌虐致死案引爆民眾怒火，為避免重演憾事，衛生福利部次長李麗芬下午主持台北市劉姓保母疑似虐童致死案專案會議，預計由兒福聯盟、新北市府等相關單位報告，並邀專家學者討論提出建議。

衛福部長薛瑞元下午接受媒體電訪強調，他絕對不會迴避責任，中央跟地方之間的溝通需要檢討，沒說過衛福部一定沒有問題，但有些問題是長期累積而成，這次會議中將逐一檢視。

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他以這次1歲男童疑遭虐案為例指出，涵蓋收出養制度、媒合機構、家庭托育等，分不同單位主責，地方政府如何分工，中央不會管到那麼細，如果是一般投訴如家長看到小孩身上有瘀青，懷疑保母涉虐待等，當然就是依照平常的分工處理。

「現在小孩都過世了，當然屬於重大兒虐。」他認為就不需要再去分中央、地方，社會局就應該要決定由誰主責，但每個單位都跑不掉，應共同開會，檢視到底流程中間哪些部分有問題、有什麼地方可以改善，地方政府本來就可以做檢討，「這不用請示（中央），本來就可以做。」（編輯：陳政偉）1130315