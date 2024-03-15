虐童案議員批就是事主別卸責 北市府允檢討精進

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（中央社記者劉建邦台北15日電）1歲多男童疑遭保母凌虐致死，議員認為應檢討管理有照保母及重大兒少虐待計畫，批評北市府就是事主別推責任。台北市社會局今天表示，此案有調查，將檢討內部及精進相關作法。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲多的出養男童，劉姓保母涉與胞妹凌虐男童致死，事件延燒至此案社工是否涉工作疏忽等。

台北市長蔣萬安日前透過臉書（Facebook）粉絲專頁提到，有人相勸應等中央把話說清楚，並讓兒福聯盟好好面對爭議，不要公親變事主，但他認為該說的話還是要說，該做的事還是要做。

民進黨台北市議員簡舒培透過臉書指出，保母虐童案，讓社會大眾痛心疾首，但台北市社會局涉甩鍋中央，社會局曾公告修訂「臺北市政府處理重大兒童及少年虐待事件實施計畫」，其中在實施程序規定，社會局接獲通報是可召開會議，不需得到中央認定。

她說，身為最先面對重大虐童案的地方政府，台北市社會局不需請示中央就可先處理，北市府是主事者，別推卸責任。

社會民主黨議員苗博雅在臉書發文指出，虐童案發生後北市府不曾主動檢討，只被動等中央開會，悲劇見報才緊急開會檢討，經檢視案發後到今年3月初的府級市政會議、社會局局務會議紀錄，都未曾討論過此虐童案。

苗博雅表示，台北市社會局13日才請專家學者開檢討會議，20日開會檢討保母訪視流程。但保母證照是台北市核發，市府有管理責任，保母涉虐童致死，台北市要等中央指示才檢討，蔣萬安還提到不要公親變事主，認為應先多瞭解台北市政。

對此，台北市社會局今天回應指出，此虐童案的兒盟社工在去年9月至去年11月都有每月訪視，當時未通報異常狀況；去年12月25日受理此案通報後，派員訪視保母及了解社工服務狀況，並要求保母暫停收托，且召開會議與知會中央，當月29日完成兒少調查報告、今年1月4日完成針對保母調查報告。

社會局表示，因檢警當時已介入偵辦，無法提供相關資訊，但針對此虐童案已有調查及持續追蹤，後續會檢討內部，精進相關作法。（編輯：戴光育）1130315