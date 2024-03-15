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保母虐童案 國民黨將修法提高兒虐刑責

2024/3/15 11:32
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）一歲多男童疑遭保母虐死引發社會譁然，國民黨今天表示，將提出加強保母常態評鑑、提高兒虐刑責等具體方案，透過修法等方式，多管齊下補破網，給孩子一個美好安全的未來。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市一歲男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發關注。國民黨今天召開記者會，國民黨文傳會主委李彥秀說，這次案件凸顯許多問題，首先是社工缺額，進用不足，工作負擔大，社工的留任也非常困難，惡性循環下，造成社會安全網通報無法達到原來的目的。

李彥秀說，更重要的是保母評鑑制度，目前母法中只有輔導跟檢查，沒有更公開的評鑑制度，讓家長難以找到好的托育保母，建議要有更公開完整的保母評鑑制度，讓有需要的家長可以看得到找得到，這是接下來應該要處理的方向。

與會的國民黨立委黃健豪指出，這次兒虐事件看到國家對兒少保護事前預防不足，事後懲戒也不夠。在事後懲戒的方面，國民黨立法院黨團已提出加重刑責修法，過去兒虐適用刑法286條，最高刑期是無期徒刑或10年以上有期徒刑，但兒虐致死刑期不應比普通殺人罪還輕。

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黃健豪說，台灣每年新生兒約13萬人，但近年來每年竟然有超過1萬名的兒童受到虐待，數字令人怵目驚心，顯示司法懲戒對這些施暴施虐者幾乎沒有嚇阻教化作用；因此國民黨提出刑法修正版本，對兒虐加重刑責，就是希望除了事前預防之外，也加重事後懲戒，希望能有效嚇阻、遏止持續增長的虐童事件。

國民黨立委張嘉郡表示，除了修法之外，也應該檢討，為何讓社會工作者失去初心與熱忱，應討論社會工作者的身心靈要如何照顧，中央與地方互相合作，避免憾事再發生。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1130315

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