防虐童再現 陳建仁指示盡速修法、檢討出收養制度

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（中央社記者王揚宇台北15日電）1歲多男童疑遭保母凌虐致死引發譁然，行政院長陳建仁今天受訪表示，已指示衛福部盡快對兒童及少年福利與權益保障法做進一步修正，也請政委政委林萬億對出收養制度，務必在1個月內完成相關檢討。

台北市一名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死，事件引發社會高度關注。後續經台北市社會局了解，這是新北市社會局個案，因男童先前由兒盟辦理出養，出養前無親屬可以照顧男童，兒盟委託合作保母照顧。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁會前接受媒體聯訪。陳建仁說，他和所有部會人員以及這2個縣市的人員們，大家對於一條無辜性命傷亡，都感到痛心與不捨，實際上這件事情，中央跟地方政府需要共同檢討，而且對於相關兒保機構的選擇也要好好做。

陳建仁指出，這事情會之所以會發生，從上中下游來檢討的話，包括出養制度的審訂、收養的保母或機構選擇與監督，以及訪視程序、頻率、內容等，該如何改進，有很多關鍵點需要大家一起改進，中央與地方一起努力。

陳建仁指出，他在14日的行政院會已指示衛生福利部應該要盡快修正兒童及少年福利與權益保障法，希望能在最短時間內修正，也請行政院政務委員林萬億對於整個出收養制度的檢討，務必要在1個月內完成，所有的標準作業流程都應該做。

陳建仁最後說到，中央與地方要攜手合作、政府與民間要聯手辦理，才能確保兒童還有少年權益，政府很審慎來做，而蔣萬安後來也有表達大家一起努力，「我們都不捨孩子的傷亡，我們也跟家屬表達最高的歉意」。（編輯：蘇龍麒）1130315