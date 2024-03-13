林萬億：全面檢視孩童收出養機制 擬增訪視頻率

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（中央社記者賴于榛台北13日電）1歲男童疑遭保母凌虐致死，行政院政務委員林萬億今天表示，將全面檢視收出養前的家外安置機制，以及服務執行督導與協助事項檢討，且擬針對有支持與協助需求的被收養兒少，進行更密集訪視。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託，照顧一名1歲男童卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然。

負責督導社會安全網業務的林萬億今天透過新聞稿說，此案地方政府循往例，委託辦理收出養經驗豐富的兒童福利聯盟處理，發生此事實在不該，且兒童福利聯盟是收出養制度訂定以來，倡議最積極的團體，執行經驗也豐富，但此次事件顯示，服務執行仍有缺失。

他表示，行政院社會安全網督導協調平台近日將邀集地方政府、民間辦理收出養服務單位等，全面檢視收出養前的家外安置機制，以及其服務執行的督導與協助事項檢討，避免再生類似案件，包含地方政府必須與收出養服務機構密切合作，評估出養的必要性、出養等待期的安置照顧情形、收養人的適合性、收養後的照顧品質等事宜。

其次，林萬億說，須加強監督等待收養期間的短期家外安置，且收出養服務機構對保母或安置機構的評估選擇，應更嚴謹，尤其受託照顧家庭親職功能相對脆弱的出養人的保母或安置機構，更應慎選，加強督導，且提供必要的支持與協助。

林萬億表示，目前收養前安置處所視為是家外安置一環，縣市陸續都已引入社區居家托育系統協助，「寄養訪視」頻率，規範為安置第一月每週訪，第二月隔週訪，第三月後穩定，每月一訪，而衛福部的「居家托育安置」處理原則是，第一月一訪，後續兩月一訪，經此次事件，衛福部正研擬提高訪視頻率，且將針對有支持與協助需求的被收養兒少，進行更密集訪視，並適時提供必要資源支持。

林萬億指出，辦理收出養服務的社會福利機構指派主責社工進行家庭訪視前，應有足夠的職前訓練，且訪視前應與督導討論，不應將訪視責任全推給社工一人承擔，地方政府也應提供必要協助。

林萬億也說，衛福部推動的幼兒專責醫師制度應加強服務連結，以利有迫切需要幫助的幼兒均得到照護，且保母、托嬰中心、幼兒園的教保人員也應敏感於幼兒需求，主動轉介，協助家庭連結專責醫師資源。

另外，此案志工偵訊期間，被戴上手銬，引發輿論熱議。林萬億表示，失去一名無辜幼童，已讓社會非常不捨、痛心，此次上銬畫面更傷害到社會安全網服務的數千名社工的心，實在不值得，也不應該，各級政府與社會福利機構對於目睹創傷的社工，應即時提供必要的支持與協助。（編輯：謝佳珍）1130313