1歲童疑遭虐死 侯友宜：需補漏洞保護每個孩子

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）1歲男童疑遭保母虐死案引發譁然。新北市長侯友宜今天回母校座談時提及，男童疑遭虐死案是社會安全網問題，需補起漏洞，讓孩子都可以受到保護，讓孩子安心、安全、安康成長。

嘉義高中百週年校慶系列活動的名人講座，今年首場講座於今天下午邀請侯友宜、資深媒體人王偉忠回母校，2人是民國64年畢業的第28屆畢業校友，講座則透過主持人的提問來回溯2人的高中生活及學習經驗。2人下午進入校園樹人堂，受到全校學弟妹熱烈歡迎。

侯友宜在講座中提及1歲男童疑遭保母虐死案是社會安全網問題，他說，身為市長看到一個孩子被凌虐而死，這是很心痛，「這就是我們的責任，怎麼樣能讓孩子在社會安全網當中能夠得到更完整的保護，這是我們必須去面對的」。

侯友宜說，這起兒虐發生後，新北市馬上開會檢討，增加訪視，希望可以補起漏洞，讓孩子都可以受到保護，孩子可以安心、安全、安康地成長。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，2月間也聲押劉女妹妹獲准。另外，此案兒盟陳姓女社工被質疑訪視報告真假，昨天經北檢檢察官偵訊後，以新台幣30萬元交保。（編輯：謝雅竹）1130313