更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蒲亭掌權24年為何能再選總統？還有誰參選？看懂俄羅斯式民主
首頁 / 政治
保母涉虐童
新聞專題
保母涉虐童2/42
首頁 / 政治

1歲童疑遭虐死 侯友宜：需補漏洞保護每個孩子

2024/3/13 18:52（3/13 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
1歲男童疑遭保母虐死案引發社會輿論譁然，新北市長侯友宜（右）13日返母校嘉義高中座談時提及此案，指出是社會安全網問題，需補起漏洞，讓孩子都能受到保護。左為資深媒體人王偉忠。中央社記者黃國芳攝 113年3月13日
1歲男童疑遭保母虐死案引發社會輿論譁然，新北市長侯友宜（右）13日返母校嘉義高中座談時提及此案，指出是社會安全網問題，需補起漏洞，讓孩子都能受到保護。左為資深媒體人王偉忠。中央社記者黃國芳攝 113年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）1歲男童疑遭保母虐死案引發譁然。新北市長侯友宜今天回母校座談時提及，男童疑遭虐死案是社會安全網問題，需補起漏洞，讓孩子都可以受到保護，讓孩子安心、安全、安康成長。

嘉義高中百週年校慶系列活動的名人講座，今年首場講座於今天下午邀請侯友宜、資深媒體人王偉忠回母校，2人是民國64年畢業的第28屆畢業校友，講座則透過主持人的提問來回溯2人的高中生活及學習經驗。2人下午進入校園樹人堂，受到全校學弟妹熱烈歡迎。

侯友宜在講座中提及1歲男童疑遭保母虐死案是社會安全網問題，他說，身為市長看到一個孩子被凌虐而死，這是很心痛，「這就是我們的責任，怎麼樣能讓孩子在社會安全網當中能夠得到更完整的保護，這是我們必須去面對的」。

侯友宜說，這起兒虐發生後，新北市馬上開會檢討，增加訪視，希望可以補起漏洞，讓孩子都可以受到保護，孩子可以安心、安全、安康地成長。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，2月間也聲押劉女妹妹獲准。另外，此案兒盟陳姓女社工被質疑訪視報告真假，昨天經北檢檢察官偵訊後，以新台幣30萬元交保。（編輯：謝雅竹）1130313

#王偉忠
#新北市
#嘉義高中
#侯友宜
#虐童
保母涉虐童
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
虐童案保母曾照顧5童 北市：家長投訴孩子屁股紅 但難認定虐待
172.30.142.195