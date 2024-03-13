1歲童案未開重大兒虐會議 衛福部：地方免請示中央

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（中央社記者曾以寧台北13日電）1歲男童疑被保母虐死案，遭質疑未召開重大兒虐檢討會議，北市府今天稱曾請示中央但未獲回覆。衛福部長薛瑞元說，地方政府若認為有檢討需求，本就可依權責召開，不必請示中央。

劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，劉女與胞妹涉嫌凌虐男童致死。不過台北市社會局未召開重大兒虐檢討會議，遭外界質疑。

台北市社會局今天表示，曾洽衛生福利部保護服務司，釐清是否符合「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」，保護司表示該計畫是針對兒少遭監護人或其他實際照顧者重大虐待事件，本件行為人為保母，因此不適用，並建議另洽社會及家庭署。

台北市社會局說明，社會局於去年12月27日洽詢，但社家署表示因涉及署內跨科室業務，是否召開重大檢討會議尚在研議中，但社會局迄今未接獲回覆。

對此衛福部長薛瑞元今天下午接受媒體電訪反問，「小孩都死了，還不算重大兒虐案件嗎？」他強調，雖然要通報沒錯，但若認為有需求，地方政府本來就可以做檢討，「這不用請示，本來就可以做」。

薛瑞元說明，兒虐事件發生後，除了司法檢調會進入調查外，地方也要做初步行政調查，以找出是否有系統性缺失，作為未來檢討改進方向。這次事件經歷幾個單位回答，不同單位判斷可能不一致，對此衛福部內部也會做檢討。

對於「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」適用性，薛瑞元說，此個案來自脆弱家庭，不僅與此計畫有關，社會局應出面主責調查，且此案跨新北、台北，兩邊都牽涉到，各自都要做檢討。

衛福部次長李麗芬說明，案件發生隔天，台北市政府、地檢署等單位都有通報，不過當時此案已進入司法階段，因此優先配合檢調調查。

李麗芬說明，重大兒虐案件通常會請地方政府立即召開縣市層級會議；衛福部則會每過一段時間，再挑選、彙整重大類型或需要跨單位討論的特殊案例，召開重大兒虐案件檢討會議，討論出統一作法，再通知各縣市政府未來怎麼做。

李麗芬表示，地方家防中心是先詢問保護司，保護司認為此案是在保母照顧下發生，應由兒少科主責召開，「並沒有說不用召開」；推測北市府可能因此以為不用召開，但其實依職權，地方政府本就可以自行召開，不需要經過中央同意，過去也沒有每次都請示中央。

李麗芬也說，中央和地方聯繫部分，自己會再要求，一定要加強中央、地方協力；流程部分，也將在15日重大社會事件檢討會議中跟地方討論，部分措施希望在事發後由地方政府盡快進行，中央也將盡力協助。（編輯：張雅淨）1130313