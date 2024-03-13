社工遭上銬引議 台大社工系憂造成輿論貶抑專業

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（中央社記者許秩維台北13日電）檢警調查男童疑遭保母虐待致死案，兒盟社工被上銬引發關注。台大社工系今天表示，真相未釐清前，社工被戴上手銬的畫面，會造成社會輿論對社工專業的貶抑。

北市1名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲多男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，檢警為釐清兒福聯盟社工訪查男童記錄是否造假，昨天發動搜索約談，陳姓女社工被上銬的畫面曝光後，更引發社工界反彈。

台灣大學社會工作系今晚在官方臉書發文指出，近日台灣社會再次發生兒虐致死案，失去1個失依兒童，對此深感不忍，在此令人悲痛的事件受到媒體關注時，特定社工在檢調偵辦過程真相尚未釐清前，被戴上手銬的畫面，造成社會輿論對社工專業的貶抑，不僅令社工夥伴震慟，也觸發專業社群的集體創傷。

台大社工系表示，社會服務的提供往往需要政府與民間的協力，並需仰賴各類專業人員的共同投入；社會工作者經常需要處理高度複雜的個案與問題，此事件再次突顯，第一線社工夥伴在因應多元問題時，往往僅能在有限資源下即時因應，難以單憑一已之力徹底解決。

身為社會工作教育者，台大社工系提到，社工實務工作極具挑戰性且高度複雜，專業養成過程需要不斷力求精進，社工的執業需要組織、制度、政府和整個社會給予更多量能，才能讓有志新血投入助人領域，讓第一線社工在高壓艱困環境中堅守崗位，有尊嚴地與其他專業夥伴並肩，免於在執業過程中被不當對待。

台大社工系表示，守護弱勢與社會不利處境的個人及群體是全體社會共同責任，期盼透過這起令人遺憾的事件喚起大眾重視，相關體系、公私部門能共同協調，合作促進兒童最大福祉，支持全體在第一線努力付出的工作者，唯有獲得足夠資源及尊重，社工專業才能充分發揮量能，持續捍衛更多脆弱族群的權益。（編輯：陳清芳）1130313