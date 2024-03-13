手銬銬住社工集體創傷 兒盟發內部信喊話不能倒下

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）檢警調查男童疑遭保母虐死案，陳姓社工被上銬引發社會譁然，兒福聯盟今天發內部信說，手銬銬住的是社工集體創傷，已組律師團協助當事社工，也將提供同仁個別諮商，「我們不能倒下」。

北市1名劉姓保母受兒盟委託照顧1歲多男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，檢警為釐清兒福聯盟社工訪查男童紀錄是否造假，昨天發動搜索約談，然而陳姓女社工上銬畫面曝光後，引起社工界反彈。

兒盟今天發表內部信，信中提到，「一只手銬，昨夜銬住的是所有社工的集體創傷」，對於這整個事件造成社會動盪不安，特別是對每位社工造成的傷害，兒盟有太多的抱歉，同時也愧對社會大眾對兒盟的期待與信任。

兒盟在信中指出，在接獲兒童不幸訊息後，兒盟即成立危機小組，進行相關的檢討措施，當第一次檢方要求傳喚社工以證人身分出庭應訊後，立刻為社工尋求律師的協助與諮詢，瞭解接下來可能面臨的司法程序，也設法連結各種資源，為社工盡力提供支持與陪伴。

信中表示，案件在媒體曝光當天，當事社工的個資在網路上被肉搜、公布，社工的安危已備受威脅，兒盟立即啟動社工人身安全防護計畫，以確保社工人身安全，並避免網路社群上對社工的謾罵、撻伐。

信中也提到，當警方告知兒盟，當事社工可能由證人轉列被告，兒盟也立刻正式委託律師協助社工所有的司法程序，「我們不可能讓兒盟的同仁一個人獨自面對。」

信中指出，對於當事社工在警局結束訊問，被上銬走出警局的那一刻，兒盟及所有的社工震驚、心碎、悲憤難抑，對於上銬的合法性及比例原則，感謝各界的發聲支援， 這一幕也是全台社工人集體創傷的開始。

兒盟也在信中澄清，「我們都和社工在一起」，社工從警局現場被移送至地檢署的過程中，會內有5名同仁在旁陪同提供支持，當事社工抵達地檢署接受複訊到交保這段期間，也派多名同仁留在地檢署陪伴社工，接受檢方複訊的過程中，也有委任律師陪同。

兒盟說，對於同樣備受煎熬的社工家屬，也提供家屬陪伴及往返地檢署的交通接送，後續也為當事社工籌措並支付了保證金，讓社工可以交保。

兒盟表示，手銬及社工的應訊，牽動社會大眾的心，面對如此沉重的創傷事件，目前社工已處於極大的煎熬與壓力中，而事發數個月來，已持續提供當事社工所需的心理諮商至今未輟。

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兒盟也提到，面對如此巨大的集體創傷，已集結內外部諮商人力，規劃並進行心理減壓團體，即日起提供兒盟同仁個別諮商，對於後續社工在司法的程序，不論是證人或被告身分，也組成律師團協助應訊，謹慎應對。

兒盟也喊話，「我們不能倒下，因為風雨未歇，我們必須堅強，因為自己的同仁要自己顧，不為什麼，只因我們同在一艘船上，必須同舟共濟，有難同當。」（編輯：陳清芳）1130313