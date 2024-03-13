虐兒案延燒 柯文哲批兒盟踢皮球中央地方結構性失能

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（中央社記者郭建伸台北13日電）1歲多男童疑遭保母虐死引發社會譁然，民眾黨主席柯文哲今天指出，兒福聯盟的說法在踢皮球，一條無辜生命的逝去，事涉兒福機構和雙北社會局，從中央到地方集體結構性失能，「誰把自己當成局外人？」

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，並涉嫌與妹妹凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，2月間另約談劉女妹妹到案，聲押獲准。另外，此案兒福聯盟陳姓女社工被質疑訪視報告真假，昨天經北檢檢察官偵訊後，以新台幣30萬元交保。

柯文哲今天透過臉書表示，除了第一線社工，台北市、新北市社會局、兒福聯盟更責無旁貸，但兒福聯盟回應稱「僅進行收、出養服務」、「兒虐事件應回歸各縣市家庭暴力防治中心處理」，根本是踢皮球。

柯文哲提到，根據「兒童及少年福利與權益保障法」，兒福聯盟應追蹤保母的實際照顧情況，而不是只負責收、出養，兒盟應負起應有社會責任。

柯文哲強調，另一方面，為何社工定期訪視，卻沒有對孩子身上的瘀青、身形消瘦有所警覺，而孩子掉4顆牙，社工對保母稱是「磨牙脫落」卻照單全收，更離譜的是，民眾黨立委陳昭姿昨天請衛福部社家署說明，社家署竟回覆是看新聞才知道。

柯文哲質疑，一條無辜生命的逝去，事涉兒福機構和台北、新北社會局，「社家署都沒有接到通報嗎？主管機關有沒有對兒福聯盟進行實質調查？」從中央到地方集體結構性失能，這3個月到底發生什麼事。

民眾黨團副總召黃珊珊則透過臉書表示，發生小燈泡事件後，台北市率先建立跨局處的社會安全網，由市長親自督導，她擔任台北市副市長時，曾督導社會局召開專家學者會議，從學校到社區，各機關分工合作。

黃珊珊提到，中央政府後來也很重視，增加很多計畫人力與預算給地方政府，顯然這張網還是不夠密，社會安全網再密都不嫌多。

黃珊珊認為，社工人員工作量大、缺乏公權力、流動率高，如果沒有熱忱與勇氣，待遇與工作環境真的很難留住人才，但社工兼具保護兒童與弱勢責任，絕對不可對訪視輕率、造假，黃珊珊批評兒福聯盟做為重要的兒童福利機構，錯誤真的太大了。

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陳昭姿則在臉書談及，社工配合檢方調查，沒有任何逃脫、自殺、暴行的意圖，警方竟然逕行上銬並供媒體拍攝，完全不符合「刑事訴訟法」及「執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法」相關規範。

陳昭姿批評，台北市警察局雖開記者會說明卻輕描淡寫，毫無悔意、死不認錯，她要鄭重提醒警方，執法者僅需依法行政，別把嫌疑人當成作秀工具，這不是一個文明社會、民主法治國家該有的表現。（編輯：張若瑤）1130313