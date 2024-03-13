社工被上銬 收出養機構甘苦心聲盼孩子有好歸宿

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）男童虐死案相關的兒盟社工被上銬引起譁然，一名在收出養機構服務的人員今天表示，社工工作繁雜，也擔任各方溝通重要角色，很多社工很焦慮，相信每名社工都希望孩子有好歸宿。

1歲多男童進入收出養過程中，疑遭兒福聯盟委託的保母凌虐致死，檢警昨天約談兒盟社工釐清訪查男童紀錄是否造假，陳姓女社工上銬畫面曝光後，社工界反彈，兒聯今天內部信指「手銬銬住的是社工集體創傷」。

根據衛福部社家署資訊，目前國內合法執行收出養媒合服務的機構包含勵馨基金會、兒福聯盟、善牧基金會、忠義基金會等，在孩童等待出養期間的安置方式略有不同，有的是以機構式統一安置等待期間的孩童，有的則是與寄養家庭、保母等合作。

一名不便具名且在收出養機構服務的人員今天認為，該名兒盟社工敏感度不會不夠，敏感度是社工每天都要練習的，社工不只是一個助人的工作，也承擔著希望讓生命找到好出處的壓力，事實上有許多社工很焦慮，會擔心到底能不能給孩子幸福，也會擔心自己是否判斷是否有疏失。

這名人員告訴中央社記者，社工光是媒合收出養服務的工作就相當繁雜，也須在各方擔任重要溝通角色，不僅要面對收養家庭、寄養家庭等，若是縣市政府的委託個案，也必須與縣市政府報告個案狀況。

服務人員舉例，孩子被出養後，有些原生家庭會想知道出養兒狀況，因此社工必須在居中擔任溝通管道，另外許多收養家庭可能沒有養育小孩經驗，因此社工也是要提供諮詢、機能回應，這雖然是行政庶務的工作，但這也是內容之一。

此外，社工執行訪視工作時要觀察的面向也很多，包含看寄養家庭是否具安全性以及看孩子與寄養家庭或是保母的互動，並作成報告，社工也必須具備一定的溝通技巧。

服務人員表示，通常每個社工的案量在15至20件之間，由於每件個案的時間表進度不同、複雜度不一，有些個案複雜度高，必須花較多心力，因此不應該以案件量來區分社工的工作量，「有些個案確實會有些困難度」。

該名員工說，社工都希望自己孩子可以找到家，但孩子背景不同，有些個案媒合過程可能很辛苦，因此機構通常都會考慮個案複雜度等思考如何分配工作給社工。

該名員工並說，他在機構服務多年，也陪伴許多社工，不管來當社工的人初始原因爲何，相信社工的目標就是希望努力媒合、讓孩子可以有一個好的家庭。

勵馨基金會前執行長、人權會委員紀惠容在臉書指出，看到照片相當難過，以自身過去在社福界服務27年的經驗，大部分的社工都非常認真，認爲此舉對社工界帶來重大打擊。

對於此案，勵馨基金會今天也說，有關日前保母虐死男童案，勵馨深感痛心，也已與司法改革基金會和相關民間團體聯合發表聲明，就社工被上銬的正當性及合理性表達嚴正關切。

勵馨基金會表示，期許主管機關有更明確的配套措施與因應資源，相信各收出養機構都盡心盡力服務有需要的兒童及家庭，勵馨必將一本初衷提供服務。（編輯：陳清芳）1130313