虐童案保母曾照顧5童 北市：家長投訴孩子屁股紅 但難認定虐待

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（中央社記者陳怡璇台北13日電） 1歲多男童遭虐死案，北市社會局說112年底接獲通報後派員訪視該保母，保母都不說話或稱不知道以卸責；照顧過的5名孩童，有媽媽投訴孩子屁股紅，但難以認定是虐待。

1名1歲大的男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死。北市社會局長姚淑文今與市長蔣萬安至台北家扶中心中正服務處參訪，並說明訪視該保母的情況。

姚淑文指出，去年底接獲通報後立即派婦幼科去訪視該保母，但過程中保母都不說話或稱不知道來推卸責任，收集到的事證不足；社會局函文給地檢署，希望拿到更多資料以進行後續兒少調查，但被以偵查不公開為由婉拒提供。

姚淑文表示，最近發現相關資料已在網路上流傳，兒少調查都已依照程序與法律要件處理。

媒體追問訪視時有無發現該保母有疑慮，姚淑文回應，保母還照顧過5個小孩，沒有發生問題，但其中一名媽媽曾反映孩子的屁股紅紅的，但難以判定是被虐待或是被傷害，可能是蟲咬導致；後續都協助將孩子們轉出。（編輯：張銘坤）1130313