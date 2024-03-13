兒盟社工上銬移送惹議 北檢：拘提方式由警方審酌處理

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（中央社記者林長順台北13日電）男童遭虐死案涉案女社工遭上銬惹議，北檢今天指出，檢察官簽發拘票給警方，至於警方拘提的時機及方式（包括是否使用戒具等）是由警方審酌現場狀況而定，是否有檢討必要宜由警方說明。

台北市警察局回應表示，使用戒具部分，就整體涉案情節，未符比例原則，疏失人員帶隊偵查隊長將予以議處，並列為案例教育，加強員警訓練。

北檢指出，本案檢察官於去年12月24日經台北市警察局文山第二分局報請相驗男童疑似溢奶死亡案，經檢察官深入追查，查出劉姓保母姊妹涉嫌虐童致死，犯罪嫌疑重大，今年1、2月間先後聲押劉姓保母姊妹獲准。

檢察官再經調查，認為兒福聯盟陳姓女社工所製作的查訪紀錄疑有不實而涉犯偽造文書、過失致死罪嫌，向法院聲請搜索票獲准，由文山二分局昨天持搜索票及檢察官簽發的拘票到相關處所執行搜索。檢察官訊問後，認為陳姓女社工涉嫌重大，諭令新台幣30萬元交保。

北檢表示，檢察官為查明陳姓女社工有無登載不實查訪紀錄，並保全證據，向法院聲請搜索票並簽發拘票交由文山二分局執行，是檢察官審酌案件偵辦的必要性而為；至於警方執行拘提的時機及方式（包括是否使用戒具等），是由警方審酌現場狀況而定，此部分是否有檢討必要，宜另由警方說明。

北檢強調，本案偵查過程嚴守「偵查不公開作業辦法」相關規定，檢察官之前傳喚、調查、聲押被告等過程，均未對外揭露，也未見諸媒體報導；某民代於3月11日召開記者會，及被害人親友於社群軟體披露相關案件資訊後，才引起媒體高度關注，但媒體報導中的相關照片、對話紀錄等內容，均非北檢人員提供。（編輯：張銘坤）1130313