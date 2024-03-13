1歲童疑遭保母虐死案 衛福部：服務轉介要更緊密

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北13日電）1歲男童疑遭保母虐死案，引發社會譁然。衛福部指出，此案非社安網或幼兒專責醫師漏接，但不同服務單位轉介合作不夠緊密，部分改進作為將納入兒權法修法。

衛生福利部今天召開有關出養童遭虐致死案件之策進方向說明記者會，次長李麗芬再次說明7項策進作為，其中包含昨天提出的6項，出養必要性應由地方政府評估、不能僅因家庭經濟因素出養、縣市政府應與收出養媒合機構密切合作、強化保母督導及管理機制、加強訪視重點及訪員敏感度、結合幼兒專責醫師共同關懷；及暫停兒童福利聯盟新收出養兒童。

媒體詢問，造成事件的破口為何，李麗芬說，確實在發生不同服務單位轉介中，彼此合作不夠緊密，會對社安網夥伴加強宣導一主責多協力概念，轉換過程中，原單位不宜馬上收手，應該還要加強協力。

李麗芬指出，這名幼童本來就是社安網服務的個案與家庭，因母親懷孕又面臨入監等問題，經新北市社福中心通報為脆弱家庭，並沒有「掉到社安網之外」；至於等待收出養期間，目前地方政府與媒合機構間協力方式各有不同，有的地方政府會協助安置或補助費用，有些地方政府是交給媒合機構處理。

李麗芬會後接受媒體聯訪說明，未來希望縣市政府在等待收出養期間應以委託安置處理，若由保母照顧，則須接受特定訓練，相關內容已納入這次「兒童及少年福利與權益保障法」修法中，預計最快今年5月提出修法草案。

對於外界質疑幼兒專責醫師制度計畫「漏接」，衛福部醫事司副司長劉玉菁數度澄清，所謂地方衛生局漏給兒科醫師，「這樣的表達並不正確」，若是地方社政單位指定要納入收案，衛生局一定會指定兒科醫師，「沒有漏接」。

劉玉菁重申，幼兒專責醫師制度於民國109年推動時，即請縣市政府衛生局將社會局所提供之脆弱家庭3歲以下幼兒名單，納入指定收案對象，派案給專責醫師，定期關心個案健康與發育情況，不屬於社安網；但經查詢，系統中沒有此案名單。

李麗芬指出，已發文給縣市政府社會局，希望定期提供名單給衛生局以指定專責醫師；全台待收養童總計468名，其中3歲以下共205名，鼓勵都能納入計劃中。

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至於社工加上專責醫師的訪視頻率，李麗芬解釋，前3個月最需要密集訪視，希望社工每週都要去，接下來就由社工評估，1到2個月訪視一次；專責醫師則有訪視次數限制，同樣是經評估後前往居家訪視。

李麗芬強調，專責醫主要是針對整個兒童健康發展情形，但過程中若發現有疑似兒虐情形可通報，而社工在過程中發現有健康發展議題，可得專業諮詢，這是不同專業合作，給家庭更多協助。（編輯：李亨山）1130313