虐童案遭批訪視機制失靈 北市：依中央規範執行

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲多男童，民進黨質疑北市訪視機制失靈；台北市社會局今天回應，訪視依中央規範執行，未有該訪視而未訪視的情形。

1名1歲大的男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，民進黨昨天晚間表示，此案地方主管機關訪視機制明顯失靈，國民黨不尋思如何檢討改進，反而第一時間只想著幫台北市長蔣萬安卸責。

社會局今天回應，該社群貼文表示，「男童自新北轉介到台北後，台北市社會局期間本該進行四次查訪， 但實際上只查訪一次。」內容資訊顯有偏誤，必須予以回應澄清。

社會局表示，保母訪視方式及次數規定，依居家式托育服務提供者登記及管理辦法規定，首次訪視應於收托後1個月內進行；提供全日、夜間托育服務者，每年訪視4次。居家登記管理辦法主要規範托育服務管理機制，本案居服中心皆依規定進行訪視，此前另有2次訪視。

社會局說，本案孩童去年9月始托，居服中心即於去年9月26日前往訪視，按規定依中央政府各項指引評估，當次並無異狀，另由兒盟社工定期1個月訪視1次，以了解兒童照顧狀況。

社會局說，訪視依中央規範執行，未有該訪視而未訪視情形，發生憾事，社會局也感震驚悲痛，112年12月25日接獲兒保案通報後，立即派員至本案保母托育地訪視，續依兒少保處理流程調查，本案已由檢調司法偵查中。

另方面，針對外界質疑為何沒有針對本案啟動重大兒虐檢討會議，社會局解釋，重大兒虐會議目的是檢視跨網絡體制面是否有缺失，市府受理通報後曾洽衛生福利部保護服務司，釐清是否符合「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」，保護司表示該計畫是針對兒少遭父母、監護人或其他實際照顧者重大虐待事件，本件行為人為保母，因此不適用。

社會局說，衛福部保護司建議另洽中央主管居家式托育服務及收出養業務的衛生福利部社會及家庭署，社會局去年12月27日洽詢，但社家署表示因涉及署內跨科室業務，是否召開重大檢討會議尚在研議中，如需召開再行通知，但社會局迄今未接獲回覆。

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社會局指出，收到通報後於24小時內訪視保母，並於法定期間內完成調查報告，礙於調查證據有限、保母否認犯行，且因保母收押禁見導致社會局請保母陳述意見的公文未能送達，檢方也因偵查不公開無法提供相驗報告、羈押原因等資訊，但已召開兒少保護專案研商會議，將依現有事證處分公告保母姓名。

針對台北市社會工作人員職業工會指控台北市政府社會局未維護社工權益，躲在本案社工後面，讓本案社工面對輿論壓力；社會局說，個案社工為兒盟社工，但社會局已針對此事建議中央應制訂三方權責縣市共訪機制，以增加社工訪視敏感度，避免孩子傷害被隱藏。（編輯：張銘坤）1130313