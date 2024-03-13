兒福聯盟社工遭上銬爭議 警政署已責成北市警檢討

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）1歲男童遭虐死案，各界質疑兒福聯盟陳姓女社工遭上銬移送，北市警局坦承未符比例原則將議處。警政署今天表示，已責成台北市警察局檢討策進，以保障執勤安全和兼顧人權維護。

內政部警政署下午發布新聞稿表示，針對北市警方昨天受台北地檢署指揮，持檢察官所核發拘票至兒福聯盟拘提陳姓女社工到案說明，因解送北檢複訊過程中曝露戒具並遭媒體拍攝，引發各界對於警方使用警械涉違反比例原則的質疑，警政署已責成市警局檢討策進、精進執法作為。同時，市警局長張榮興下午將召開記者會對外說明。

警政署重申，已通令各警察機關，依法執行拘提、逮捕或解送職務時，應遵守刑事訴訟法、偵查不公開作業辦法及執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法等相關規定，恪遵偵查不公開及比例原則。

同時，審酌被告或犯罪嫌疑人身體、精神狀況、所犯罪名及相對戒護能力妥適使用戒具，並應避免犯嫌遭受媒體拍攝、直接採訪，以保障執勤安全，並兼顧人權維護。（編輯：方沛清）1130313