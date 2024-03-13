女社工涉虐童案遭上銬 綠委：違反比例原則勿獵巫

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（中央社記者王揚宇台北13日電）台北地檢署偵辦1歲男童遭虐案，12日指揮警方約談兒福聯盟女社工並上銬解送。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，在本案中，社工不是暴力犯罪現行犯，警方卻違反比例原則上銬，希望社會停止獵巫。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，對於男童疑遭轉介保母虐死等議題進行說明。關於兒盟女社工涉虐童案遭上銬部分，吳思瑤說，大家要支持第一線辛苦、承擔責任的社工，但昨天看到社工被上銬，令人難以接受。

吳思瑤認為，在這起案件中，社工不是暴力犯罪現行犯，警方卻把她上銬並且沒有任何遮掩，這對社工的職業專業與尊嚴是很大的傷害，另外依據執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法等規定，警方在執行過程中明顯違反比例原則，把社工在媒體前上銬是一種作秀與獵巫，希望社會停止獵巫。

吳思瑤說，這樣上銬的行為無助案情釐清，反而讓社會更站在對立、不解或憤怒的情緒當中，黨團要提出沉痛的呼籲並要求檢討。

出席黨團記者會、出身社福團體的民進黨立委林月琴說，除靜待司法調查外，大家不要忽略社工長期大力守護台灣、解決社會問題，也希望給站在第一線的社工有點信心，守護需要兒少保護的孩子。

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民進黨立委沈伯洋則在社群平台Threads發文指出，他的小孩也是走收出養程序出來的，因此看到新聞格外難過。但社工的狀態到底如何，從目前狀態很難得知，而且即使有訪視，也未必能夠察覺。建議還是等事實出來之後再來評價。到底是系統性地出了問題，還是個案沒察覺的憾事，有天壤之別，在尚未確定之前，要先探究真相。

他指出，國民黨急著出來開記者會真的沒必要。這不是解決事情的辦法。突然說要修刑法的，也不要急，目前法令完全可以處理保姆的責任。（編輯：翟思嘉）1130313