女社工遭調查上銬 新北：提供支持穩定第一線工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北13日電）1歲多男童遭虐死案，女社工遭上銬肉搜。新北市社會局今天表示，第一線服務社工都感到十分悲痛，至今心情難以平復，會持續陪伴並提供社工所需支持，穩定第一線工作。

1歲多男童遭虐死案，警方上銬帶回女社工釐清訪查紀錄，1名社福工作主管告訴中央社記者，昨晚引起許多社工炸鍋。台南市、南投縣等各社工團體，都在群組中表達不滿。

新北市社會工作師公會中午在臉書Facebook貼文表示，三月是國際社工月，1件兒虐致死案，卻讓在第一線提供服務的社工被上銬肉搜，實在很諷刺。

台北市社會工作人員職業工會則在臉書貼文表示，雙北市府社會局在過程中，未維護社工權益，躲在本案社工後面，讓社工面對輿論壓力。

新北市政府社會局今天告訴中央社記者，每年辦理社工人身安全教育訓練課程，內容包含風險危機辨識應變演練、社工創傷復原壓力管理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於這起兒虐事件，社工面臨第一線風暴，社會局說，第一線社工都感到十分悲痛，至今心情都難以平復。社會局會陪伴社工，提供所有需要支持，穩定第一線社會服務工作。

新北市長侯友宜今天參加2024宜蘭綠色博覽會記者會後接受聯訪表示，對此重大兒虐事件痛心疾首，每個孩子都是心中的寶貝，將不斷反思建構安全的社會網，讓程序更到位，讓孩子獲得完整保護。（編輯：方沛清）1130313