「南人祭」最終戰 雄鷹邀請「赤牛」蔡旭峰開球

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職台鋼雄鷹與統一獅聯名主題日「南人祭」邁入第2年，在澄清湖3連戰最後一場賽事，主場台鋼雄鷹隊邀請前時報鷹投手「赤牛」蔡旭峰擔任開球嘉賓，用棒球連結高雄與台南。

「南人祭」是南部主場球隊台鋼雄鷹、統一獅隊聯名的主題日，今年先是4月25、26、27日在台南棒球場進行3連戰、由獅隊擔任主場；接著5月16、17及今天在澄清湖棒球場進行3連戰、由雄鷹隊擔任主場。

3連戰最後一場比賽，台鋼雄鷹今天賽前邀請前時報鷹投手「赤牛」蔡旭峰擔任開球嘉賓，雖然已經74歲，開球時仍寶刀未老投出漂亮好球。蔡旭峰之前在1993年4月1日、以42歲又7個月高齡完成中職生涯初登板，至今仍是中職本土投手最高齡初登板紀錄。

今天蔡旭峰重回職棒投手丘，為台鋼雄鷹與統一獅在澄清湖的賽事開球，接球捕手由現任台鋼雄鷹球探杜福明擔任。蔡旭峰生涯初登板對戰統一獅，當時獅隊先發投手正是杜福明，且2人現在都是台南亨達棒球隊的一員，別具意義。

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相隔超過30年再度踏上中華職棒投手丘，蔡旭峰笑說，剛接到通知很驚訝，「剛剛接到的時候會怕、會緊張，打球這麼多人不會怕，但第一次擔任這個（開球嘉賓）會怕，因為太久沒有來這種大場面。」

蔡旭峰也感謝台鋼雄鷹球團邀請，並對這次開球初體驗印象深刻，「今天5月18日是我最快樂、也是我這一輩子最值得懷念的一天，非常感謝台鋼。」（編輯：張雅淨）1140518