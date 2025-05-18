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墨西哥訓練艦撞紐約橋梁2死 民眾：船上陷入驚慌

2025/5/18 16:29
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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國紐約市發生墨西哥海軍訓練艦撞上布魯克林大橋（Brooklyn Bridge）的事件，目前已經造成2人死亡、19人受傷。現場目擊者指稱，事發時船上陷入驚慌。

法新社報導，這艘船艦昨天晚間撞上紐約市著名地標布魯克林大橋，導致3根桅杆全斷，在場目擊民眾驚愕不已。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）於社群媒體X平台發文寫道：「截至目前，船上277人之中有19人受傷，其中2人情況危急，另有2人不幸傷重不治。」

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在X平台發文指出，她對於兩名船員身亡「深感悲痛」。

紐約市警察局特別行動主管阿蘭博斯（Wilson Aramboles）在記者會表示，這艘訓練艦於當地晚間8時20分左右（台灣時間18日上午8時20分）失去動力，使船隻不得不朝向布魯克林大橋的一側駛去。

現年23歲的布魯克林居民寇索（Nick Corso）事發當時站在岸邊，他告訴法新社：「船上一片驚慌。」

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寇索原本準備拍照，但察覺異狀後改為錄影，他說道：「很多人尖叫，有些船員掛在桅杆上，整艘船似乎陷入恐慌。」

他還提到：「我沒看到有人掉進水裡…最令我印象深刻的是船上一片混亂驚恐，還有人於船尾揮手，要民眾離開人行道。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1140518

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