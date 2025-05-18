藍控借國軍英雄館遇阻 國防部：軍友社營運未介入

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（中央社記者楊堯茹台北18日電）國民黨北市黨部今天原要借國軍英雄館場地辦宣講遇阻，質疑國防部施壓。國防部澄清，各地英雄館營運屬軍友社權責，國防部從未介入，國軍嚴守行政中立，落實依法行政。

媒體報導，國民黨北市黨部代理主委戴錫欽今天表示，國民黨下午在中正萬華辦政策宣講，原本要借國軍英雄館場地，但活動前3天，國軍英雄館透過國防部的國會聯絡人通知，因整修不能出借，戴錫欽質疑「這麼剛好」。

國防部下午透過新聞稿澄清，軍人之友社已於民國101年，依「人民團體法」登記為公益性社團法人。國防部任目的事業主管機關，共同辦理敬軍慰問、官兵與眷屬急難救助等服務工作；各地英雄館營運屬軍友社權責，國防部從未介入。

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國防部指出，媒體所述「國防部透由國會聯絡人通知國民黨北市黨部」，是因接獲委員辦公室陳情，即向國民黨北市黨部說明，場地出借非國防部權責，並協助提供聯絡方式，由國軍英雄館說明原委。

國防部強調，國軍嚴守行政中立，落實依法行政，貫徹軍隊國家化的立場從未改變，將持續專注戰訓本務，戮力建軍備戰，籲請民眾支持。（編輯：林克倫）1140518