中職悍將、龍隊比賽雨勢影響 延至6/29新莊補賽

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）中職富邦悍將原訂今天與味全龍隊比賽，受到雨勢影響，無法進行比賽，將延至6月29日原場地新莊棒球場進行補賽。

悍將16日起在主場新莊棒球場與味全龍隊安排3連戰，前2戰打完取得2連勝，今天比賽兩隊原本都預計派出本土投手先發，悍將為張奕、龍隊為徐若熙，原訂下午5時5分開打的比賽，因雨勢延後開打，至下午6時再度確認狀況，無法進行比賽，將於6月29日下午5時5分、原場地補賽。

悍將19至20日沒有賽程，22日將作客台中洲際棒球場與中信兄弟交手，23日起赴樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手；龍隊明天休兵1天，20日起赴台南棒球場與統一7-ELEVEn獅隊打2連戰。（編輯：張雅淨）1140518