加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄羅斯：在兩邊境州上空擊落25架烏克蘭無人機

2025/5/18 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，俄國防空部隊夜間及今晨在兩個邊境州上空，擊落25架烏克蘭無人機。另一個俄國邊境州的代理州長指出，當地一名婦女死於無人機攻擊。

路透社報導，俄羅斯國防部發表聲明指稱，俄國防空部隊分別在貝爾哥羅德州（Belgorod Oblast）及布揚斯克州（Bryansk Oblast）上空，擊落22架及3架烏克蘭無人機。

布揚斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）表示，這次攻擊未遂沒有造成任何損失或傷亡。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）代理州長金希提恩（Alexander Khinshtein）則指出，當地一名69歲婦女在夜間遭無人機投下的爆裂物殺害。

貝爾哥羅德州、布揚斯克州及庫斯克州皆是與烏克蘭接壤的俄國邊境州。（譯者：陳正健/核稿：洪啓原）1140518

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#貝爾
#國防部
#無人機
#俄國
#波戈馬茲
波戈馬茲
俄布揚斯克州長：烏克蘭襲擊當地工廠 未釀人員傷亡
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
克里姆林宮：需先達成和平協議 俄烏領袖方可會面
108
更多編輯台推薦新聞：