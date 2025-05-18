加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／墨西哥海軍訓練艦撞紐約布魯克林大橋 桅杆全斷19人傷
首頁 / 兩岸
印度巴基斯坦衝突
新聞專題
印度巴基斯坦衝突1/58
首頁 / 兩岸

中國央視首度證實 殲10在印巴戰爭中擊落法製戰機

2025/5/18 10:50（5/18 11:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為中國殲-10戰機。（中央社檔案照片）
圖為中國殲-10戰機。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）印巴戰爭中，巴基斯坦及外媒在本月7日發布消息稱，巴基斯坦用中國製殲10（J-10CE）戰機擊落法製飆風（Rafale）戰機。消息在中國網路傳得沸沸揚揚，但中國主流官媒中央電視台，直到10天之後的17日才首見報導證實。

中央電視台「軍情時間到」節目在17日的報導中說，中國外銷型戰機J-10CE首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機且自身無一損失。

報導稱，「這一消息瞬間引發全球軍事愛好者的高度關注」。央視新聞雖然沒點明這次空戰的時間及地點，但明顯是指日前發生的印度和巴基斯坦空戰。這是中國主流官方媒體首次談論該次空戰。

印度與巴基斯坦近日因克什米爾（Kashmir）恐攻事件爆發衝突。巴基斯坦方面表示，7日印巴雙方合計出動近125架各式飛機。巴基斯坦宣稱擊落5架印度戰機，包括3架飆風戰機、1架Su-30MKI與1架MiG-29。

路透社則引述兩名美方官員指出，巴基斯坦用中國製殲10戰機擊落至少兩架印度軍機，其中至少有一架被擊落的是法製飆風戰機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

印度方面已駁斥巴基斯坦的說法，但低調承認在行動中有3架軍機墜毀。對此，中國網路有大量相關消息和評論，但中國官方媒體和軍方之前一直沒有涉及。

上海獨立軍事學者趙楚日前告訴中央社記者，這次事件將在軍購市場上造成影響，很大程度上會促成中國軍備和戰法的銷售，且中國軍備有價格優勢，其結果是擴大中國軍事影響力。此外，台灣與美國也會因此加強軍事作戰一體化，特別是美國戰場資訊共享的系統。（編輯：朱建陵/周慧盈）1140518

#上海
#中國
#巴基斯坦
#印度
延伸閱讀
美官員：巴基斯坦用中製戰機擊落至少2架印度軍機學者：巴基斯坦空戰占上風 有助美對台先進戰機軍售外媒：印巴空戰凸顯體系化與超視距作戰趨勢
印度巴基斯坦衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
印巴延長停火至18日 印度繼續暫停執行水資源條約
108
更多編輯台推薦新聞：