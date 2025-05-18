中國央視首度證實 殲10在印巴戰爭中擊落法製戰機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）印巴戰爭中，巴基斯坦及外媒在本月7日發布消息稱，巴基斯坦用中國製殲10（J-10CE）戰機擊落法製飆風（Rafale）戰機。消息在中國網路傳得沸沸揚揚，但中國主流官媒中央電視台，直到10天之後的17日才首見報導證實。

中央電視台「軍情時間到」節目在17日的報導中說，中國外銷型戰機J-10CE首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機且自身無一損失。

報導稱，「這一消息瞬間引發全球軍事愛好者的高度關注」。央視新聞雖然沒點明這次空戰的時間及地點，但明顯是指日前發生的印度和巴基斯坦空戰。這是中國主流官方媒體首次談論該次空戰。

印度與巴基斯坦近日因克什米爾（Kashmir）恐攻事件爆發衝突。巴基斯坦方面表示，7日印巴雙方合計出動近125架各式飛機。巴基斯坦宣稱擊落5架印度戰機，包括3架飆風戰機、1架Su-30MKI與1架MiG-29。

路透社則引述兩名美方官員指出，巴基斯坦用中國製殲10戰機擊落至少兩架印度軍機，其中至少有一架被擊落的是法製飆風戰機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

印度方面已駁斥巴基斯坦的說法，但低調承認在行動中有3架軍機墜毀。對此，中國網路有大量相關消息和評論，但中國官方媒體和軍方之前一直沒有涉及。

上海獨立軍事學者趙楚日前告訴中央社記者，這次事件將在軍購市場上造成影響，很大程度上會促成中國軍備和戰法的銷售，且中國軍備有價格優勢，其結果是擴大中國軍事影響力。此外，台灣與美國也會因此加強軍事作戰一體化，特別是美國戰場資訊共享的系統。（編輯：朱建陵/周慧盈）1140518