學者：巴基斯坦空戰占上風 有助美對台先進戰機軍售

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（中央社記者張淑伶上海13日電）巴基斯坦7日與印度空中交戰，巴國據信採用中國製軍備並展現體系化作戰優勢。有中國軍事學者認為，這將加速美台軍事作戰一體化，台灣也可能很快獲得美方同意採購先進戰機F-35。

印度與巴基斯坦近日因克什米爾恐攻事件爆發衝突。巴基斯坦方面表示，7日印巴雙方合計出動近125架各式飛機。路透社引述兩名美方官員指出，巴基斯坦用中國製殲10（J-10CE）戰機擊落至少兩架印度軍機，其中至少有一架被擊落的是法製飆風（Rafale）戰機。另有法國官員指出，這是這款法製先進戰機首度於實戰中戰損。印度方面至今未承認有任何軍機損失。

上海的獨立軍事學者趙楚告訴中央社記者，此次戰事有多項值得關注的意義。這是1991年波斯灣戰爭後，首次有如此大規模且同屬先進級別的機群空戰；也是第一次使用超視距（beyond-visual-range, BVR）作戰，雙方戰機都在自己國境內，透過預警機、雷達與資訊鏈等更新操作飛彈，巴基斯坦展現體系作戰的優勢。

在對中國軍事能力評價方面，他指出，近代以來，中國的軍備一直是「追隨型」路線，直到1990年代中期之前，共軍使用的裝備和周邊國家相比基本還是低一代。但是1991年波斯灣戰爭中，美國展現的現代化武器和資訊化作戰，以及1996年台海危機時，美國兩艘航空母艦進入台灣海峽威懾中國，成為中國發展國防現代化的轉折點。

他說，這次印巴空戰以及去年底在網上曝光的中國第六代戰機顯示，經過30年發展，中國的軍工和戰法都已形成自己的體系，和國際同步。這也會讓美國國防部修正每年發布的「中國軍力報告」內容。

至於對全球軍備的影響，趙楚認為，這會加速中國周邊國家與其他國家結盟以加強自衛能力，它們大多會對中國繼續採取「軍經分離」的政策，既和中國有經貿往來，軍事上保持一定的協調，但同時與美國或其他國家強化軍事同盟。

他認為，台灣與美國也會加強軍事作戰一體化，特別是美國戰場資訊共享的系統。此外，台灣幾年前就希望能軍購美國第五代戰機F-35，但美方尚未同意，「現在看來是未來兩、三年內的事」。但他也強調，若台灣購得先進匿蹤戰機F-35，共軍也會修正台海戰事的相關預案。

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他說，從這次巴基斯坦的應戰也可以看出，哪怕是相對落後的裝備，在體系支持下也能發揮很好的戰力。從這一點來看，台灣加強與美國的資訊合作有其意義。

這次事件也將在軍購市場上造成影響，趙楚指出，很大程度上會促使中國軍備和戰法的銷售，且中國軍備有價格優勢，其結果是擴大中國軍事影響力。（編輯：謝怡璇）1140513