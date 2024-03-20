民進黨指藍召委違反利益迴避 國民黨反批瞎護航

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北20日電）民進黨今天質疑，國民黨召委王育敏、馬文君違反「利益迴避」，召集主持與自身爭議密切相關的會議，利益不迴避，還由被告變法官，對於這種門神護航的行為，應該向人民說清楚。

國民黨發言人楊智伃表示，人不要臉天下無敵，最厚臉皮就民進黨，吳思瑤的天兵護航民眾都看在眼裡，面對如此嚴重的社會安全案件，卻依然使用暴力、作秀、表演的手法阻擾議事流程、瞎護航衛福部，從食安、社安到詐騙問題層出不窮，民進黨立委仍舊看不見人民的辛苦與不安，吳思瑤在立法院的護航表演更讓人民心寒。霸占的了質詢台，霸占不了人民對衛福部的質疑。

民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢，上午召開「昨天肇事者、今天仲裁者，王育敏、馬文君很敢」記者會。

王義川指出，立法院近日最誇張的行徑之一，就是肇事者變仲裁者，被告變成法官，涉己事務毫不迴避，整場委員會肇事者、被告最大聲，坐在主席位置主導議事。肇事者變仲裁者就是立委王育敏，她並非第一次當立委，她的出線與兒福聯盟有著密切相關，現在兒福聯盟發生嚴重事件，王育敏是召委，她雖可以安排此案，也可以選擇迴避不當主席，卻對委員所提出的權宜問題不處理，主導議事變成秀場。

王義川說，主席是讓會議順利進行的人，自己卻成為該會議的肇事者，甚至在主席位置上，宣稱虐兒案是從媒體上知情，委員會安排專案報告，卸責給中央，在3月15日遭到質疑才辭去兒福聯盟董事，接著3月18日仍不顧反對繼續主持會議，甚至還在質詢台上質問衛福部官員，行徑荒謬至極。

王義川說，王育敏這種護航行徑已有前例可循，過去以號稱兒少尖兵當上立委，但卻是頂新黑心油護航門神；王育敏護航行徑根本是累犯，是中華民國史上第一位不知道什麼叫利益衝突迴避的召集委員。

吳崢表示，繼王育敏之後，外交國防委員會的召委馬文君，馬上將成為第二位不知利益迴避的國民黨召委。馬文君21日排定國安局機密報告，會議內容直指台灣國安機密核心的情報工作。但馬文君現在是外患罪洩密嫌疑的司法案件當事人，正被調查中，身為洩露國家國防機密被告，竟然還能聽取國家情報機密，主持國家情報業務的機密會議，荒謬至極，簡直是國家情報最嚴重的破口。

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吳崢說，不只王育敏、馬文君，國民黨本屆國會還有許多爭議的立委，包含家族經營停車場的立委廖先翔進入交通委員會、家族擁多間建商炒地的立委張智倫進入內政委員會、前科累累的立委傅崐萁進入司法委員會。

吳崢表示, 國民黨簡直是自身爭議、家族事業在哪，就往哪個委員會去，完全沒有利益迴避，反而意圖利用立委權力護航家族事業、自己案件。希望國民黨能知所進退，不要將貪腐帶到立法院。（編輯：蘇志宗）1130320