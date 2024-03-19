立院外交及國防委員會 5月擬赴太平島考察

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（中央社記者吳書緯、王承中台北19日電）傳出立法院外交及國防委員會國民黨召委馬文君擬規畫於5月第2週排定委員會赴太平島，考察駐防官兵生活設施與戰備情形。對此，馬文君國會辦公室今天證實正規劃中。

國民黨立法院黨團今天上午舉行記者會，呼籲總統蔡英文在520卸任前視察太平島宣示主權。國民黨團副書記長徐巧芯指出，捍衛主權不分朝野、藍綠，她與立法院外交及國防委員會國民黨召委馬文君討論，如果蔡總統沒有要登島，國民黨召委會做安排，守護主權人人都能做，立法院也能做，未來外交及國防委員會將安排到太平島視察，國民黨會負起相關的責任。

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知情人士說明，由於登太平島需要45天前提出申請，即便從現在開始申請的45天後也是在5月初，再加上馬文君是在5月第2週輪值立法院外交及國防委員會召委，因此最快就是在5月第2週登島考察，並非刻意選在520之前。

知情人士表示，據目前初步研擬的方案，要參加登島考察的立法院外交及國防委員會立委，將在空軍屏東基地搭機飛往太平島進行為期1日的考察，當天來回；由於已在45天前提出申請，且5月上旬駐防海巡、軍方單位皆無演訓計畫，此次考察並不會影響到駐防官兵的休假、戰備任務。（編輯：翟思嘉）1130319