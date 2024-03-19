蔡總統是否登太平島 陳其邁：應由國安團隊評估

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）太平島港側浚深及碼頭整修工程將峻工，總統蔡英文是否登島主持完工啟用典禮，備受關注。而太平島屬高雄市轄管，市長陳其邁今天說，由誰去或該不該去，應由國安團隊整體評估比較適當。

太平島港側浚深及碼頭整修工程本月峻工。立法院副院長江啟臣曾數次在臉書（Facebook）發文表示，期待蔡總統登上太平島，用行動捍衛國土主權。

陳其邁今天下午在市政會議暨防疫會議前接受媒體聯訪時，被問到此事時說，太平島及附近海域屬於中華民國的領土與領海，但南海問題，因為中國不斷擴張，除領土爭議，還有建立相關設施引發鄰國緊張。

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陳其邁說，台灣政府該做的，是促成國際多邊合作，維護南海和平。台灣身為周邊負責任的國家，應謹守維護和平角色，「而不是像中國做一些沒必要的政治性活動」。而到底應由誰去或該不該去，應由國安團隊做整體評估，會比較適當。

被問到任內會否考慮前往太平島，陳其邁說，自己曾在擔任總統府副秘書長時去過太平島，那是最好潛水的地方，但潛水一定要過夜，隔天才能搭飛機，因此上次去了只能望洋興嘆，但太平島非常漂亮。（編輯：謝雅竹）1130319