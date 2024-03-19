總統接見美退伍軍人總會長 盼壯大民主陣營力量

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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天接見美國退伍軍人協會總會長克拉克時表示，台灣各地榮民總醫院積極發展智慧醫療，期盼台美雙方能加強醫療科技交流，共同促進退伍軍人的福祉，以及持續替台灣發聲，壯大全球民主陣營力量。

總統在國安會秘書長顧立雄陪同下接見美國退伍軍人協會總會長克拉克（William Clark）等一行人，她表示，克拉克訪台象徵著台灣和美國多元的合作關係，也代表著對退伍軍人的重視。

總統特別感謝美國退伍軍人協會除邀請台灣退輔會出席協會的年會並發表致詞，更在多次年會通過決議文，表達對台灣的堅定支持。

她說，看到美國退伍軍人協會提供退伍軍人全方位的服務跟照顧，台灣退輔會也致力於提升退伍軍人的就業競爭力，並強化榮民醫療服務的品質。尤其是辛苦為國家奉獻的榮民年老安養跟照顧，都是非常重要，台灣各地的榮民總醫院都積極發展智慧醫療，也推動遠距會診，讓榮民就醫更便利。

總統表示，台北榮總更獲選為美國新聞週刊2024全球最佳醫院的其中之一，去年北榮啟用了全台第1座重粒子中心以後，有愈來愈多國際醫院和北榮簽訂合作協議。

她說，這次克拉克也將參訪台北榮總，期待台美雙方在醫療科技方面有更進一步的合作交流，提供台灣現役跟退伍軍人更完善的醫療及長照，此外，也盼持續替台灣發聲，壯大全球民主陣營的力量。

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克拉克表示，很榮幸以美國退伍軍人協會總會長的身分受邀到台灣，他加入美國退伍軍人協會已28年，該協會多年來百分之百支持台灣，未來也將如此。他曾在一個委員會工作長達10年，規劃邀請台灣的單位參加協會的年會，此次成為受邀對象並接受款待，他要表達感謝。

克拉克說，台灣與美國同樣重視退伍軍人，都希望能提供完整的支持及應得的福利，並通過對退伍軍人有利的法律。美國退伍軍人協會很樂意提供台灣這方面的建議及幫助。他非常期待今年8月美國退伍軍人協會舉辦年會時，可以看到台灣的代表。（編輯：郭無患）1130319