蔡總統是否登太平島 綠：蔡總統會有妥適規劃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北19日電）太平島港側浚深及碼頭整修工程本月峻工，總統蔡英文是否登島主持完工啟用典禮，備受關注。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，尊重蔡總統與國安團隊的決定，一定會有最好的評估，並做出最好的處置。

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會。針對媒體詢問蔡總統任內未登島，迄今也未回應登島與否，是否受到美方壓力所致。

吳思瑤表示，中國在區域間不斷製造緊張，台灣則扮演區域穩定，與國際合作的角色。因應中國在周邊的挑釁，台灣跟友盟國家站在一起，不是去增加更多困擾或製造更多問題。

吳思瑤說，台灣政府在面對重要事務，尤其是攸關主權，不會有任何外力的壓力，相反的，國民黨此時拋出這樣的議題，是不是承受來自中國的壓力。近來中國一連串侵犯台灣的國家主權的爭議事件，不管從空中或海域，國民黨不吭半聲，國民黨副主席夏立言現在正在中國，如果要替台灣宣示主權，夏立言現在就可以做。

吳思瑤表示，尊重蔡總統與國安團隊的決定，一定會有最好的評估，並做出最好的處置。

黨團書記長莊瑞雄說，此時更凸顯台灣的角色，台灣充分和國際合作，扮演區域穩定的角色。中國持續在南海升溫，台灣應該扮演的，不是去附和中國升高挑釁，也不是再去參一腳拉高區域緊張，而是與國際社會共同合作，不給友盟國家增加困擾。（編輯：蘇龍麒）1130319