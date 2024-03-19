結束訪中行程 夏立言：聆聽台胞心聲

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（中央社記者吳睿騏桃園機場19日電）國民黨副主席夏立言今天結束訪問中國大陸行程返台，他表示，7天內走訪4個城市並舉行座談會，除了表示感謝，也說明國民黨目前的改革情況，聆聽台胞們的心聲。

夏立言13日率領國民黨大陸事務部人員搭機飛往中國大陸，展開7天的訪問行程，造訪重慶、成都、濟南、青島等城市，夏立言13日表示，此行主要是拜會台商，不會見到中國大陸官方人員。

夏立言搭乘的山東航空SC4085班機，在下午2時44分抵達桃園國際機場，夏立言下機後接受媒體聯訪，對於記者詢問，此行結束後有沒有機會促成「朱習會」（朱立倫和習近平），他表示，此行跟這件事一點關係都沒有，也並不知道主席朱立倫有去的打算，所以也沒有做任何這方面的安排。

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夏立言認為，此行是為了見台商、台生、台胞表示感謝跟關懷，所以在過去7天去了4個城市，也跟主要的台協還有台生見面舉行座談會，說明國內尤其是國民黨目前改革情況並聆聽心聲，像是希望兩岸情況能更穩定、更安全，也希望兩岸間能加強航班、航點，方便民眾進出，並希望觀光客開放，讓更多的人可以去中國大陸或來台灣訪問，增加大家了解、減少誤判。

夏立言指出，大陸共有154個台協，很多台商協會都希望能見到從國內來的政黨或相關人士，他2年多前應國民黨主席朱立倫要求，去大陸關懷台生台胞後，目前已經是第9次去，還有很多地方沒去，因此以後若看到他去中國大陸也不必詫異，這是稀鬆平常的事情，是關心同胞在大陸做生意或唸書狀況，這是應該做的事。（編輯：李錫璋）1130319