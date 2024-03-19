黨務組織改造惹議 朱立倫：絕大多數黨員支持改革

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（中央社記者吳書緯台北19日電）國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，整併黃復興黨部引發爭議。朱立倫今天表示，改革過程一定有雜音、反彈力量，目前改革很順利，絕大多數黨員和社會都支持國民黨改革，而黃復興是國民黨非常正面的力量，會將其擴大。

朱立倫今天上午出席「第五屆台灣驗光師年會暨國際研討會」，會前接受媒體聯訪。由於有國民黨中常委質疑，朱立倫於6日召開的國民黨第21屆第1任最後一次中央常務委員會議，屬於看守性質，無權審議組織改造案。

朱立倫說，所有改革都依照制度在進行，國民黨要愈來愈好，一定要改革，改革的過程一定有雜音，有反彈的力量，黨中央都會盡力說明，目前改革很順利，絕大部分黨員和社會支持國民黨改革。

朱立倫表示，當然民進黨最希望國民黨不要改革，或是一些反對國民黨的力量不希望國民黨改革，但國民黨會盡最大努力堅持到底，國民黨一定要改革，要改革的非常多。

朱立倫重申，「黃復興是我們非常正面的力量」，國民黨將把黃復興擴大，爭取社會支持，國民黨用這樣的方式來改革，讓大家團結、更合作。

至於是否擔心明天中常會出現反彈，朱立倫表示，「我從來不擔心這些事情」，最希望國民黨亂的就是民進黨，國民黨一定會好好的大步向前，也希望綠媒不要炒作這些事情。

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有關國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，並追徵新台幣8.6億元，提起行政訴訟，最高行政法院日前駁回國民黨上訴，全案確定。

朱立倫表示，民進黨對國民黨的清算鬥爭，最大方式就是將國民黨所有依法取得的財產全部凍結、沒收，就把那些沒收的財產去還這些負債，不就是最簡單的嗎；民進黨希望國民黨從地球上消滅，全世界民主國家沒有在做這種事情的。（編輯：郭無患）1130319