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黃埔建軍百年活動 深藍批朱立倫消滅黃復興

2024/3/14 18:39
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）藍營軍系團體今天舉辦新春團拜，藍天行動聯盟主席武之璋致詞時表示，國民黨主席朱立倫是漢奸，消滅黃復興黨部，不是奉美國之命，就是奉民進黨之命；這番言論引發台下與會者不滿，認為武之璋不尊重主辦方，場面一度火爆。

藍營軍系團體中午舉辦「黃埔建軍百年，百團迎春聯誼」活動，黃復興黨部主委季麟連、新黨主席吳成典、中華民族團結協會理事長夏瀛洲、婦聯會主委雷倩等人與會。

季麟連致詞時表示，黃埔建軍百年，黃復興黨部3月要辦社團聯誼，經過各方面的分析，決定由軍系、藍營100個社團負責人，做這個有意義的活動。今天是黃埔系列百年活動項目之一，是紀念黃埔，與黃埔無關的事情，暫時不要講。

國民黨日前宣布整併黃復興黨部，引發討論。武之璋致詞時說，朱立倫是漢奸，消滅黃復興黨部，不是奉美國之命，就是奉民進黨之命，黃復興是最忠誠、團結的單位，在大選付出很多力量，結果朱立倫先殺功臣。若朱立倫要裁撤黃復興，建議黃復興在季麟連領導下，全部暫時移到新黨。

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隨後，台下有人表達反對，質疑武之璋不尊重主辦單位，要武之璋下台，不能這樣說話，認為這樣不尊重大家。武之璋則說，他在除奸，並問台下反對者是否是漢奸，現場氣氛一度火爆。

陸軍官校校友總會秘書長羅睿達說，支持黨的改造和進步與社會接軌，但粗暴的改革不符合期待。國民黨所謂黃復興的改造，先射箭再畫靶，不引起反彈也是很奇怪。（編輯：謝佳珍、林興盟）1130314

#朱立倫
#黃復興
#武之璋
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