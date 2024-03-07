中市議員李中感謝黨中央解放 喊成立黃復興協會

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）國民黨將黃復興黨部整合進各地方黨部。國民黨籍台中市議員李中以悲憤且感恩的心，感謝黨中央「解放」黃復興，他高唱國父紀念歌並宣布將在全國各地成立「黃復興協會」。

國民黨台中市議會李中、楊大鋐今天召開記者會，李中更高唱國父紀念歌，「莫散了團體，休灰了志氣，大家要互相勉勵」，他表示，在黃復興黨部解散後，將成立台中市黃復興協會，希望在全國設立黃復興協會，呼籲有志青年加入改革行列。

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身為資深黃復興黨員的李中說，在國民黨前主席李登輝主政下，限縮黃復興黨部的黨內權力，以至於黃復興在黨內無法充分展現其代表的聲音，感謝黨中央「解放」黃復興，不須再被限縮在少數黨代表。

楊大鋐表示，「國民黨不能黨中有黨、分工不分家」，過去黃復興的黨員權利受到限縮，現在可以與一般黨員享有一樣的權利，國民黨都是一家人，不需要再有特種黨部，團結起來再造國民黨，中青世代絕對支持。（編輯：黃世雅）1130307