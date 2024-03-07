趙少康：吸引年輕人加入國民黨 比改革黃復興重要

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨通過組改方案，將黃復興黨部整合進各地方黨部，戰鬥藍發起人趙少康今天說，國民黨只改組黃復興，其他不改也沒用，讓黨員結構符合社會結構才最重要，增加年輕選民向心力、吸引加入國民黨，比改革黃復興還重要。

國民黨昨天通過修正中央委員會組織規程，中央黨部調整為7大部門，增設數位黨部，整合青年業務，以數位方式強化青年工作，也將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，並在組發會增設「退伍軍人部」，處理退伍軍人組織運作。

趙少康接受訪問指出，黨中央與黃復興怎麼溝通他不知道，這是黨務系統在運作，但這麼大的事，當然應該要好好溝通，畢竟國民黨30萬黨員中，黃復興黨員約有8到10萬人，比例很高，而且黃復興黨員黨性堅貞、投票率高，影響力很大。

趙少康認為，無論如何，事前事後的確要好好溝通，黃復興黨員將來在選舉時還是重要的宣傳、動員力量，影響力不容小覷。

他強調，國民黨不能只靠黃復興的力量，國民黨現在有30萬黨員，將來第1階段應讓黨員增加到50萬，第2階段增加到100萬，希望國民黨的組織與社會人口結構相符，而不是像現在一樣，嘴巴說要爭取年輕選民，但黨員結構就不是這樣。

趙少康認為，國民黨應該偏社會主義一點，不要那麽資本主義，應講求社會正義、公平，這樣的理想性比較能吸引年輕選民。（編輯：郭無患、林淑媛）1130307