整併黃復興黨部 朱立倫：改革會遇阻力絕不退縮

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨將黃復興黨部整合進各地方黨部，引發討論。黨主席朱立倫今天表示，改革過程一定會碰到阻力，但絕對不會退縮；未來包括智庫的改革，還有非常多的改革，都一定要做。

國民黨昨天通過修正中央委員會組織規程，中央黨部調整為7大部門，增設數位黨部，也將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，並在組發會增設「退伍軍人部」，處理退伍軍人組織運作。

朱立倫今天到金門參加金門縣黨部新春團拜暨感恩茶會受訪時表示，國民黨的改革，一天都不能停止，要內造化、青年化、輕量化，提升戰力，黃復興黨部過去是國民黨最有戰力的，予以肯定，希望黃復興所有幹部發揮最大戰力，結合地方、服務地方。

朱立倫說，黃復興的名稱沒有改變，最重要的是把戰力提升，服務各地黨員，現在正努力做整合，相信經過這次改革，黨會更有戰力、更團結。

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有部分黨員不滿這次改革，朱立倫說，改革過程一定會碰到阻力，但絕對不會退縮，他有堅定的決心，為了國民黨好，一定要做，也不會只到今天為止，未來包括智庫的改革，還有非常多的改革，都一定要做。

談到中國快艇翻覆案，朱立倫表示，希望兩岸不要因為這件事造成嚴重衝突，必須以同理心、人道立場，盡快化解衝突。他昨天說得很清楚，民進黨不要製造問題，應該要解決問題，國民黨立法院黨團會強力要求。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1130307