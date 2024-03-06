黃復興黨部掌握藍營鐵票影響力大 高峰期黨員逾20萬人

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨黃復興黨部曾是黨內僅存的特種黨部，由於其握有許多鐵票，影響力相當大，被稱為「黨中之黨」；國民黨今天決議將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，黃復興的各縣市黨部整合進地方黨部，後續對國民黨發展值得觀察。

國民黨今天下午召開中常會，通過組織改革方案，將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，黃復興在各縣市例如黃國樑、黃國定等黨部，則整合進地方黨部，藉此提升各地方黨部戰力；國民黨組發會增設「退伍軍人部」，處理退伍軍人的組織運作。

黃復興黨部正式名稱為國軍退除役人員黨部，又稱榮民黨部。1955年10月，故總統蔣經國為維護退除役官兵權益，並希望榮民家眷支持國民黨，因而研擬籌設榮民黨部；1956年7月1日，「國軍退除役就業人員黨部」成立，代名「黃復興」。

黃復興黨部成員主要為退除役官兵及其眷屬，以及行政院國軍退除役官兵輔導委員會所屬事業機構等成員。黃復興是國民黨內一股重要力量，加上黨員眾多，被視為藍軍鐵票部隊。

黃復興在最高峰時期，黨員曾超過20萬人，目前仍有近8萬多名黨員，在黨內選舉時，占有一定影響力，但也因意識形態較為保守，被視為深藍。

過去在進行公職選舉、或黨內選舉前，黃復興黨部會利用組織體系，以中央集權的決策方式發送「配票單」，指示黨員如何投票，擁有極高的影響力。

國民黨2000年總統大選首度失去政權，選後進行黨務改造，裁撤8大特種事業黨部，僅留下黃復興一個特種黨部，2006年黃復興黨部也持續精簡人事。

前國民黨主席江啟臣曾拋出，將黃復興從2級單位的特種黨部，調升為1級單位的退伍軍人委員會，但最終因黨內軍系的反彈而暫停，可見黃復興對黨內仍有極高的影響力。

不過，國民黨內對於黃復興的整合或裁併，仍持續有討論聲音，特別是總統大選失敗後，都會興起一股改革聲浪，但從未真正展開改革行動。

雖然黃復興黨部近幾年在選舉的影響力已經式微，但在黨內選舉、特別是黨主席選舉，一向扮演重要關鍵角色，如今黃復興黨部改名整併，會在黨內造成何種影響，需持續觀察。（編輯：林克倫、翟思嘉）1130306