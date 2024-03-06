國民黨黃復興黨部改名整併 增數位黨部整合青年工作

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨今天通過修正中央委員會組織規程，中央黨部調整為7大部門，增設數位黨部，整合青年業務，以數位方式強化青年工作，也將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，並在組發會增設「退伍軍人部」，處理退伍軍人組織運作。

國民黨下午召開中常會，通過「中央委員會組織規程」修正草案，中央黨部調整為7大部門，包括政策委員會、組織發展委員會、文化傳播委員會、行政服務委員會、數位黨部、革命實踐研究院、考核紀律委員會等，另設國際事務部、大陸事務部。同時，精簡各單位二級部及調整業務執掌。

國民黨表示，未來中央黨部將趨向「輕量化」，讓組織架構更現代化、更直接、更扁平；黨務運作更彈性、更機動，以更快速、更靈活的腳步應對時局變化，顯現新面貌的戰鬥力與應變力。

有關增設數位黨部，修正條文明定，掌理全國社會青年與學生青年的組織運作，鼓勵青年參與公共事務，促進青年發展。設青年團，以在學青年為成員，由選舉產生總團長，其章程及團長選舉辦法另定。

會中也通過將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，至於黃復興在各縣市的黨部，例如黃國樑、黃國定黨部等，則整合進國民黨地方黨部，藉此提升各地方黨部戰力；組發會則增設「退伍軍人部」，處理退伍軍人的組織運作。此外，原「行政管理委員會」更名為「行政服務委員會」。

面對黨中央整合黃復興黨部，孫文學校總校長張亞中指出，這是一個時代的逝去與國民黨路線的抉擇，代表目前的國民黨中央決心甩開黃復興的象徵。

張亞中也以「炎黃子孫已成空，復興中華一場夢」，來形容這是黨中央對黃復興的最後告白，張亞中說，這是黨中央對黃復興的裁撤，與對黃復興象徵消失所表示的哀悼。

黃復興黨部副主委羅睿達提到，佩服朱立倫對黨務改造的決心與勇氣，但時機和方向不對，適逢今年黃埔創校建軍百年，更凸顯這是讓人失望與痛心的決定。

羅睿達說明，若朱立倫要裁撤黃復興，應率先請辭黨主席，也應制定公平、公開、民主的黨內初選機制，而不是裁撤黃復興、切割完老人後，就能得到年輕人、中間選民的心。

面對質疑，國民黨文傳會主委李彥秀說，目前沒有裁撤任何一名黨工，黃復興是加入地方黨部，一起服務。黨務人士也解釋，此舉不是裁撤而是合併，目的是透過整合，讓優勢互補、擴大服務。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1130306